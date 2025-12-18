Werbung

Ende November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Corsair zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem brandaktuellen Netzteil des Herstellers zusammen mit ihrer Hardware kräftig auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des Corsair RM850x Shift 2025 mit einer Ausgangsleistung von 850 W. Herzstück bleibt das patentierte Side-Connector-System – eine Designlösung, die Corsair bereits 2023 eingeführt hatte. Während traditionelle Netzteile alle Anschlüsse auf der Rückseite haben, platziert Corsair sämtliche modulare Stecker auf der Seite des Netzteils. Das bietet praktische Vorteile: Die Anschlüsse sind während der Installation direkt zugänglich, ohne umständliche Fummelei im hinteren Gehäusebereich. Für Systeme mit intelligenten Kabelmanagementsystemen bedeutet dies zudem eine deutlich saubere Umsetzung – ideal für ProjectZero-Systeme, wie sie gerade im Trend sind.

Die größte Neuerung der 2025er-Version ist die vollständige ATX-3.1-Zertifizierung und PCIe-5.1-Kompatibilität, womit das Netzteil den neuesten Intel-Spezifikationen entspricht und für jedes moderne High-End-System gemacht ist. Dazu gehört ein 12V-2x6-Kabel, das fortan standardmäßig mitgeliefert wird. Dieses ist für bis zu 600 W ausgelegt und für Grafikkarten wie die Spitzenmodelle der RTX-50-Generation gedacht.

Ansonsten arbeitet die 850-W-Variante des Corsair RM850x Shift 2025 mit einer Single-Rail-Ausgangsleistung von 70,8 A auf der +12V-Schiene und bietet somit mehr als genug Reserven, um selbst die stromhungrigsten Komponenten zu versorgen. Die 3,3- und 5,0-V-Schienen leistet hingegen jeweils 20 A. Die Kabelstränge, welche natürlich vollmodular sind, sind ebenfalls umfassend bestückt. Zu den typischen Mainboard- und CPU-Steckern sowie dem genannten 12V-2x6-Kabel gesellen sich klassische 8-Pin-PCIe-Stecker, SATA-Ports und 4-Pin-Molex-Steck für ältere Laufwerke und Geräte.

Wie es sich für ein High-End-Netzteil gehört, ist das Corsair Shift 2025 80Plus-Gold-zertifiziert und wird von einem 140-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lager gekühlt, welcher bei niedriger bis mittlerer Last komplett stillsteht und das Gerät somit völlig lautlos agiert. Auf der Rückseite des Netzteils ist ein Drehregler für die Lüftergeschwindigkeit angebracht.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Corsair

RM850x Shift 2025 Modell RM850x Shift 2025

Straßenpreis ca. 169 Euro Homepage www.corsair.com/de Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 70,8 A +5Vsb 3,0 A Leistung 12V 849,6 W Leistung 3,3V & 5V 150 W Gesamtleistung 850 W Anschlüsse ATX 20/24-Pin EPS/12V/CPU 2x 4+4-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 3 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 12 4-Pin Molex 8 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 160 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre

Drei Lüfter gibt es mit dazu

Damit die Tester den integrierten iCUE Link Hub auch gleich in der Praxis ausprobieren können, schickt Corsair ein Triple-Pack der LX120-Lüfter mit – auf Wunsch wahlweise mit RGB-Beleuchtung oder ohne. Der Hub ermöglicht die automatische Erkennung, Synchronisierung und Verwaltung der Kühlung und RGB-Beleuchtung des gesamten Systems durch Verknüpfung von bis zu 24 Geräten. Das macht den Verkabelungsaufwand deutlich einfacher!

Produktbezeichnung Corsair iCUE LINK LX120 RGB Lüfterdrehzahl 400 - 2.400 U/min Luftstrom laut Hersteller 17 - 119 m³/h statischer Druck 0,13 - 5,22 mmH2O Geräuschpegel laut Hersteller 10 - 36 dB(A) PWM-Unterstützung Anbindung per iCUE LINK Beleuchtung ja, 18 A-RGB-LEDs in zwei Schleifen Maße 120 x 120 x 25 mm MTBF keine Angaben Preis (UVP) rund 30 Euro für den Einzellüfter ohne Controller

rund 95 Euro für das Triple-Pack mit Controller

Das Corsair RM850x Shift 2025 ist in Deutschland ab etwa 169 Euro zu haben. Das Triple-Pack der LX120-Lüfter kostet in der Regel knapp 90 Euro. Drei unserer Leser dürfen dem Stromspender inklusive des Lüftersets im Rahmen eines Lesertestes nun kostenlos auf den Prüfstand stellen und ihn ausgiebig mit der eigenen Hardware testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "LURA93", "patrickbuhr" und "Wullebuh" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzteil-Unterforum zu posten.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 07. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 08.Dezember 2025

Testzeitraum bis 11. Januar 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

