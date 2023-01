Werbung

Mit der RMx-SHIFT-Netzteilserie legt nun auch Corsair den nächsten Gang ein und steigt in das ATX-3.0-Zeitalter ein. Dadurch bringt diese Serie auch den 12VHPWR-Stecker für NVIDIAs Grafikkarten der GeForce-RTX-40-Reihe mit. Die RMx-SHIFT-Netzteile wird es in vier Wattstufen geben. Als Besonderheit bringt es ein seitliches Anschluss-Panel mit, das sich der Hersteller hat patentieren lassen.

Für jede System-Konfiguration dürfte eine passende Wattstufe vorhanden sein. Bei den RMx-SHIFT-Netzteilen geht es bei 750 W los, geht über eine 850-W- und 1.000-W-Variante bis hin zum Top-Modell, das bis zu 1.200 W bereitstellen kann. Die maximale Effizienz wird bei allen vier Versionen mit bis zu 90 % angegeben, was dem 80-Plus-Gold-Zertifikat entspricht. Die inneren Komponenten mit Kondensatoren japanischer Herkunft werden von einem flüssigkeitsgelagerten Lüfter mit einem Durchmesser von 140 mm auf Temperatur gehalten. Der Lüfter arbeitet allerdings nur unter höherer Last und schaltet sich unterhalb davon ganz ab und wurde generell mit einer Lüfterkurve versehen. Man kann bei der RMx-SHIFT-Netzteilserie also von einem Semi-Passiv-Betrieb sprechen.

Durch die offizielle Erfüllung des ATX-3.0-Standards ist somit Corsairs RMx-SHIFT-Netzteilserie mit einem nativen 12VHPWR-Kabel ausgestattet und somit für NVIDIAs Grafikkarten mit der Ada-Lovelace-Architektur vorbereitet. Alle vier Netzteile bieten nur eine +12V-Schiene und arbeiten im Single-Rail-Betrieb. 62,5 A sind es bei der 750-W-Variante, 70,8 A mit 850 W und 83,3 A mit 1 kW. Das große 1,2-kW-Netzteil stellt genau 100 A zur Verfügung. Mit an Bord sind auch fünf wichtige Schutzschaltungen: OVP (Over Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection sowie OTP (Over Temperature Protection.

Besonderheit: Das Anschluss-Panel ist seitlich positioniert

Doch die neuen Netzteile bieten auch eine Besonderheit: Das Anschluss-Panel (Voll-Modular) befindet sich nämlich nicht traditionell hinten, sondern an der Seite. Corsair verspricht sich davon eine bessere Organisation in Sachen Kabel-Management. Dies hat jedoch den Nachteil, dass das Gehäuse den entsprechenden Platz hierfür bieten muss. Corsair selbst empfiehlt hierbei mindestens 30 mm.

Die neuen RMx-SHIFT-Netzteile sind ab sofort erhältlich und sind auch bereits im Corsair-Shop gelistet. Das Einstiegsmodell mit 750 W wird dort für 175,90 Euro angeboten. Wird sich für das 850-W-Modell entschieden, sind es 191,90 Euro. Die 1-kW-Variante schlägt gar mit 241,90 Euro zu Buche. Das größte Modell mit 1.200 W wird von Corsair selbst mit 285,90 Euro bepreist.