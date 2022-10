be quiet! präsentiert neue Netzteile bis 850 W

be quiet! hat die System-Power-10-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Netzteile sind mit einer Leistung von 450 bis 850 W erhältlich. Das 850-W-Modell besitzt zudem eine 80PLUS-Gold-Zertifizierung. Alle anderen Versionen verfügen über ein 80PLUS-Bronze-Zertifikat.

Beide Baureihen haben eine Spannungsregulierung mit DC-to-DC-Technologie und bis zu vier 6+2 PCI-Express-Anschlüsse an Bord. Die 850-W-Variante ist mit 12V-Dual-Rail ausgestattet und bietet dank "LLC+SR"-Topologie eine 80PLUS-Gold-Effizienz von bis zu 93,4 %. Die Netzteile setzen auf einen temperaturgesteuerten 120-mm-Lüfter und sind mit flachen, schwarzen Kabeln ausgestattet. Alle relevanten Schutzschaltungen wie OCP, OVP, OPP, SCP, UVP und OTP sind im Netzteil integriert. Zudem kommen alle Modelle mit einer Herstellergarantie von fünf Jahren.

Die be quiet! System-Power-10-Netzteile sind ab sofort im Handel erhältlich. Für das System Power 10 mit 450 W werden rund 50 Euro fällig. Wer die 550-W-Version sein Eigen nennen will, muss rund 60 Euro auf den Tisch legen. 650 W gibt es für 70 Euro beziehungsweise 750 W für 80 Euro. Das Flaggschiff mit 850 W liegt bei einer UVP von 108 Euro.

Bereits vergangene Woche kündigte be quiet! zudem das 12VHPWR-12+4-Pin-Adapterkabel für ATX-2.X-konforme be-quiet!-Netzteile an. Die in schwarzem Sleeve gehaltenen Kabel ermöglichen einen maximalen Leistungsdurchsatz von bis zu 600 W über zwei 12-Pin-PCIe-Anschlüsse. Nutzer aus Deutschland können das Kabel direkt im neuen be-quiet!-Ersatzteilshop erwerben.

Zusätzlich arbeitet be quiet! an ATX-3.0-kompatiblen Netzteilen. Die Markteinführung der Dark-Power-13-Serie ist für Anfang 2023 geplant. Etwas später folgt die Dark-Power-Pro-13-Serie. Weitere Netzteilserien aus dem be-quiet!-Portfolio werden ebenfalls in naher Zukunft im Hinblick auf die ATX-3.0-Kompatibilität überarbeitet.