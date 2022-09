be quiet! eröffnet eigenen Online-Shop für Ersatzteile

be quiet! hat jetzt einen eigenen Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile eröffnet. Als Grund nannte das Unternehmen die Absicht, den Kundenservice effizienter gestalten zu wollen. Im Shop finden sich neben Teilen für aktuelle Produkte auch Parts für ältere Geräte. Das Angebot umfasst für Gehäuse unter anderem Seitenteile mit oder ohne Sichtfenster, Frontblenden, Staubfilter, Festplattenkäfige, Abdeckungen sowie diverses Montagezubehör wie zum Beispiel Unterlegscheiben und Schrauben. Für CPU-Kühler sind Lüfterklammern und Montagekits für alle gängigen Sockel verfügbar.

Darüber hinaus wird Zubehör wie etwa der Original be-quiet!-Schraubendreher oder Wärmeleitpaste angeboten. Endkunden bekommen so eine Möglichkeit an die Hand, auch außerhalb der Garantieleistungen an benötigte Ersatzteile zu kommen. Zusätzlich lassen sich die erhältlichen Ersatzteile ebenfalls für die Realisierung von individuellen Modding- oder Umbauarbeiten nutzen.

Mit dem neuen Onlineshop ist es nicht mehr nötig, Formulare oder Ähnliches auszufüllen. Kunden können sofort einsehen, welche Ersatzteile für ihren Artikel angeboten werden und wie hoch die Kosten sind. Nutzer wählen zunächst ihr Produkt aus und bekommen im Anschluss die verfügbaren Ersatzteile angezeigt. Eine Flasche mit Kühlflüssigkeit für Pure-Loop-Produkte liegt bei rund 6 Euro. Für die Wärmeleitpaste DC1 werden 7,50 Euro fällig. Die Versandkosten als Warensendung via DHL belaufen sich bei einer Lieferzeit von ein bis drei Tagen auf knapp 4 Euro. Der Versand via GLS liegt mit einer identischen Lieferzeit bei rund 5 Euro. Das System ermittelt je nach bestellten Produkten anhand von Größe und Gewicht automatisch die Versandkosten.

Der neue be-quiet!-Ersatzteil-Shop ist ab sofort und vorerst nur für Kunden aus Deutschland unter bequiet.com/de/spareparts erreichbar.