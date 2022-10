be quiet! Netzteile

Der deutsche Hersteller be quiet! hat heute sein 12VHPWR-12+4-Pin-Adapterkabel für ATX-2.X-konforme be-quiet!-Netzteile der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Adapterkabel bieten eine Alternative zu den kurzen Standardadaptern, die im Lieferumfang der NVIDIA-GeForce-RTX-4090- und der -RTX-4080-Grafikkarten enthalten sind.

Die in schwarzem Sleeve gehaltenen Kabel ermöglichen einen maximalen Leistungsdurchsatz von bis zu 600 W über zwei 12-Pin-PCIe-Anschlüsse.

Obwohl das 12VHPWR-Adapterkabel mit allen aktuellen modularen Netzteilen des Herstellers kompatibel ist, sollten Anwender dennoch die Leistungsempfehlungen der Grafikkartenhersteller beachten.

Eine allgemeine Empfehlung für die neuen Founders-Edition-Grafikkarten von NVIDIA lässt sich der folgenden Tabelle entnehmen:

GPU Dark Power Pro 12 Dark Power 12 Straight Power 11 Pure Power 11 FM RTX 4090 Alle ≥ 850W ≥ 850W ≥ 850W RTX 4080 Alle ≥ 750W ≥ 750W ≥ 750W

Zusätzlich arbeitet be quiet! an ATX-3.0-kompatiblen Netzteilen. Die Markteinführung der Dark-Power-13-Serie ist für Anfang 2023 geplant. Etwas später folgt die Dark-Power-Pro-13-Serie. Weitere Netzteilserien aus dem be-quiet!-Portfolio werden zudem in naher Zukunft im Hinblick auf die ATX-3.0-Kompatibilität überarbeitet.

Das 12VHPWR-Adapterkabel ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers von rund 20 Euro erhältlich. Nutzer aus Deutschland können das Kabel auch direkt im neuen be-quiet!-Ersatzteilshop erwerben.