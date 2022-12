Werbung

Das God-of-War-Franchise begeistert bereits seit Jahrzehnten Gamer auf der ganzen Welt. Mit God of War: Ragnarök steht zudem seit November 2022 der neueste Teil der Serie exklusiv auf Sonys PlayStation zur Verfügung. Außerdem lassen sich Kratos und Aerus auf dem PC spielen.

Damit in Zukunft nicht nur Gamer die Storyline von God of War verfolgen können, beabsichtigt Sony, die Geschichte des Franchises nun auch in einer eigenen TV-Serie zu verfilmen. Als Basis dienen dabei die letzten beiden Teile der Reihe.

Details zur Besetzung oder einen möglichen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nichts. Zudem ist unklar, welchen Umfang die Serie haben wird. Es wäre möglich, dass es sich lediglich um eine Mini-Serie handelt.

TV-Serien auf Basis von Videospielen sind kein Neuland für Sony. Mit The Last of Us steht aktuell eine neue Serie in den Startlöchern. Zum Cast gehört unter anderem Pedro Pascal, der den meisten aus The Mandalorian ein Begriff sein sollte. Pascal übernimmt die Rolle von Joel. Zudem wird Bella Ramsey als Ellie in der neuen Serie zu sehen sein. Weitere bekannte Schauspieler, die in der Serienadaption auftreten werden, sind neben Gabriel Luna Anna Torv sowie Nico Parker. Ein Trailer findet sich hier.

Allerdings sind TV-Serien auf Basis von Videospielen keinesfalls ein Erfolgsgarant. Ein Paradebeispiel ist hier sicher die im Juli 2022 erschienene Serienadaptoin von Resident Evil. Über 40.000 Nutzer haben die Serie auf der Webseite imdb.com bewertet. Dabei erzielte Resident Evil ein Ergebnis von 4,1 bei 10 möglichen Sternen.