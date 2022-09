The Last of Us: Trailer der HBO-Serie veröffentlicht

Mit The Last of Us Part 1 präsentierte die Spieleschmiede Naughty Dog in jüngster Vergangenheit eine Neuauflage des postapokalyptischen Action-Adventures aus dem Jahr 2011. Zusätzlich erscheint im kommenden Jahr eine zehnteilige Serie des Franchises. Die neue HBO-Serie wird in Deutschland über den Bezahlsender Sky zu sehen sein.

Zum Cast gehört unter anderem Pedro Pascal, der den meisten aus Game of Thrones ein Begriff sein sollte. Pascal übernimmt die Rolle von Joel. Zudem wird Bella Ramsey als Ellie in der neuen Serie zu sehen sein. Weitere bekannte Schauspieler, die in der Serienadaption auftreten werden, sind neben Gabriel Luna Anna Torv sowie Nico Parker.

Außerdem zeigt Sky nun einen ersten Trailer von The Last of Us. In dem knapp eineinhalb Minuten langen Video gibt es direkt einige bekannte Szenen zu sehen. Somit scheint sich die Umsetzung der Serie sehr nah am Spiel zu orientieren. Ein offizieller Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Möglich wäre ein Release im Herbst 2023.

