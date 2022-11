Werbung

Was in den 1990ern die Konsolen-Wars waren, sind mit der Einführung von Disney+ und Co die Streaming-Wars. Aktuell liefert sich der alte Platzhirsch Netflix ein Wettrennen mit dem Streaming-Dienst von Walt Disney. Bislang hatte Netflix hier die Nase vorn.

Allerdings ist es Disney+ pünktlich zum dreijährigen Bestehen des Dienstes gelungen, bei den Abonnenten an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Mit rund 236 Millionen Kunden ist Disney die Nummer eins bei den Streaming-Anbietern. Netflix kommt hingegen nur auf 223 Millionen Kunden.

Der vermehrte Zulauf bei Disney kommt allerdings nicht von ungefähr. Zwar finden sich unter anderem mit She-Hulk und diversen Star-Wars-Serien zahlreiche exklusive Inhalte auf der Plattform, jedoch sind diese nicht allein verantwortlich für die große Beliebtheit von Disney+.

Der Streaming-Dienst hat in der Vergangenheit ordentlich die Werbetrommel gerührt und kurzerhand zum Beispiel in Deutschland ein komplettes Jahresabos verschenkt. Wie Hardwareluxx bereits berichtete, konnte sich ein Großteil der Telekom-Kunden 12 Monate Disney+ zum Nulltarif sichern. Das Abo läuft automatisch aus und muss nicht gekündigt werden.

Zudem gab es für alle anderen im ersten Monat unter anderem einen Rabatt von 77 % auf den Abopreis. Wie viele Nutzer anschließend zum Vollpreis verlängert haben, ist nicht bekannt.

Auch wenn Disney+ derzeit an der Spitze steht, bleibt abzuwarten, ob sich die Nutzerzahlen auch im nächsten Jahr auf einem ähnlichen Niveau bewegen werden. Außerdem hat Disney nicht nur die Kunden von Disney+ in seine Berechnung einfließen lassen, sondern zählt ebenfalls alle Abonnenten von ESPN+ und Hulu dazu.

Spannend bleibt hingegen, welche Auswirkungen die günstigeren Abo-Modelle mit Werbung haben werden. Ob die Anbieter hier die fehlenden Einnahmen durch die Werbekunden kompensieren können oder sogar der Umsatz gesteigert wird, zeigt sich spätestens Ende 2023.