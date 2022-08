Netflix: Neue Informationen zum Abo mit Werbung

Wie Hardwareluxx bereits im Juli berichtete, beabsichtigt der US-amerikanische Streamingdienst Netflix, ein neues Abo-Modell mit Werbung zu veröffentlichen. Bislang machte der Dienst jedoch noch keine Angaben zur Preisgestaltung. Wie der Nachrichtensender Bloomberg jetzt allerdings herausgefunden hat, soll sich die monatliche Preisspanne zwischen 7 und 9 US-Dollar bewegen. Somit ist davon auszugehen, dass für das Abo in Deutschland rund 6 bis 8 Euro fällig werden. Momentan kostet das günstigste Netflix-Abo in Deutschland knapp 8 Euro.

Der Erfolg des neuen Konzepts hängt sicherlich von der Anzahl der eingeblendeten Werbung ab. Zwar machen erste Gerüchte die Runde, dass nicht alle Filme und Serien von Werbespots unterbrochen werden sollen, offiziell bestätigt wurde dies jedoch bislang nicht. Die Rede ist hier insbesondere von eigenen Produktionen, die zum Start zunächst ohne Werbung auskommen sollen. Außerdem beabsichtigt Netflix, das Kinderprogramm nicht zu monetarisieren. Des Weiteren ist die Rede davon, dass beim Werbe-Abo die Offline-Wiedergabe nicht möglich sein soll, was sicherlich für Smartphone-Nutzer problematisch werden kann.

Nichtsdestotrotz scheint Netflix derzeit noch am Konzept zu feilen und die Aussagen der Gerüchteküche sind mit Vorsicht zu genießen. Ein möglicher Start soll spätestens im ersten Quartal 2023 erfolgen. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es jedoch noch nicht. Bestätigt ist bislang lediglich, dass Netflix plant, ein Abo-Modell mit Werbung anzubieten. Alles Weitere ist zum aktuellen Zeitpunkt Spekulation und kann sich in der Zukunft noch ändern. Zudem ist davon auszugehen, dass das geplante Abo-Modell zunächst nur in bestimmten Ländern verfügbar ist. Schließlich müssen sich für die angebotenen Werbeslots auch entsprechende Unternehmen finden, die bereit sind, Werbung bei Netflix zu buchen. Wobei hier sicherlich genügend Kunden vorhanden sein dürften. Im zweiten Quartal 2022 belief sich die Zahl der aktiven Abonnenten auf 220,67 Millionen Nutzer.