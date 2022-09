Nur für kurze Zeit: Disney+-Abo um 77 % reduziert und mehr

Disney scheint aktuell bei seinem Streamingdienst Disney+ auf großer Jagd nach Neukunden zu sein. Bis zum 17. September 2022 erhalten alle Nutzer mit dem Aktionscode “DISNEYPLUS” einen Rabatt in Höhe von 77 %. Somit kostet der erste Monat anstatt der regulären 9 Euro lediglich knapp 2 Euro. Nach Ablauf des Angebots wird der Preis automatisch angepasst. Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Die Kündigung ist jederzeit möglich.

Zusätzlich verschenkt die Telekom an Bestandskunden ein kostenloses Jahresabo von Disney+. Die Telekom-Kunden werden in der Regel per SMS über die Aktion informiert und können diese dann über die Magenta-App wahrnehmen. Dabei heißt es jedoch schnell sein, das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Aktuell ist unklar, anhand welcher Kriterien die Telekom die in Frage kommenden Bestandskunden auswählt. Auch wenn man keine SMS erhalten hat, lohnt sich ein Blick in die Magenta-App. Es gab bereits Meldungen von Nutzern, die hier das Gratisabo abschließen konnten, ohne im Vorfeld eine Benachrichtigung erhalten zu haben. Zudem endet das Abo nach zwölf Monaten automatisch und wird nicht verlängert.

Des Weiteren fand am gestrigen Donnerstag der Disney+-Tag statt. Mit Thor: Love and Thunder oder der Dokumentation Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return gibt es jede Menge neue Inhalte beim Streamingdienst. Somit kommt die aktuelle Promoaktion nicht ganz überraschend, sondern dürfte in Kombination mit den Inhalten für diverse Neukunden sorgen. Weitere Informationen zum Disney+-Tag finden sich im weiter unten eingebetteten Trailer.

Außerdem startet Disney am 8. Dezember 2022 in den USA sein neues Abomodell Disney+ Basic. Für rund 8 US-Dollar im Monat gibt es neben den bekannten Inhalten des Dienstes Werbung zu sehen. Wer darauf verzichten möchte, muss zukünftig 11 US-Dollar auf den Tisch legen. Ob und wann Disney den Basic-Tarif in Deutschland veröffentlichen wird, ist bis dato nicht bekannt.