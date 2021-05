Disney-CEO spricht über mögliche Preiserhöhung bei Disney+

Auch wenn die Corona-Pandemie verheerende Auswirkungen auf bestimmte Geschäftsfelder der Walt Disney Company hat, verzeichnet das Unternehmen einen starken Nutzerzuwachs beim Streamingdienst Disney+. Mitverantwortlich hierfür sind allerdings auch die neuen Inhalte, wie zum Beispiel die eingeführte Kategorie Star, bei der unter anderem Serien und Filme für ältere Nutzer zur Verfügung stehen. Die ständige Erweiterung des verfügbaren Contents sorgte in der Vergangenheit jedoch auch für eine Preiserhöhung. Jetzt gab der Disney-Geschäftsführer Bob Chapek bekannt, dass eine weitere Anpassung im Raum steht. Eine Umsetzung soll aber erst erfolgen, wenn Disney+ über mehr Inhalte verfügt.

Chapek begründet die Entscheidung damit, dass die genannte Erhöhung keine signifikanten Abwanderungen von Nutzern zur Folge hatte. Laut dem CEO sind die Abonnenten mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Dienstes zufrieden. Ob dies bei einer weiteren Preiserhöhung ebenfalls der Fall sein wird bleibt zunächst abzuwarten. Aktuell kostet ein Abo bei Disney+ 8,99 Euro im Monat. Beim Konkurrenten Netflix liegen die Kosten hierfür bei 7,99 Euro. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass man Netflix-Inhalte für knapp 8 Euro im Monat lediglich in SD-Qualität erhält. Für Filme und Serien in HD werden rund 13 Euro pro Monat fällig. Wer den Streamingdienst in 4K genießen möchte, muss sogar knapp 18 Euro auf den Tisch legen. Disney+ verfolgt hingegen einen anderen Ansatz: “Wir lieben 4K genauso sehr wie du und bieten ausgewählte Titel ohne zusätzliche Kosten in atemberaubender 4K Ultra HD Qualität an. Und wir werden unserer 4K Ultra HD-Sammlung kontinuierlich weitere Titel hinzufügen.”

Somit hat Disney sicherlich noch etwas Spielraum bei den monatlichen Kosten, bevor sich die zahlenden Abonnenten nach Alternativen umsehen. Zudem punktet Disney mit seinen exklusiven Inhalten. Allein “The Mandalorian” freut sich dank Baby Yoda über eine große Fangeschmeinschaft.