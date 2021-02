Auch Telekom-Kunden müssen in Zukunft mehr für Disney+ zahlen

Bereits im Dezember 2020 berichteten wir darüber, dass Disney seinen eigenen Streamingdienst Disney+ um den Bereich Star erweitern wird. Der Startschuss für die neue Kategorie fällt am 23. Februar 2021. Jetzt ist bekannt geworden, dass auch Kunden, die ihr Abo über die Telekom abgeschlossen haben, von der Preiserhöhung betroffen sind. Insgesamt steigt der Preis pro Monat auf 7 Euro. Allerdings ist dieser somit immer noch 2 Euro günstiger, als wenn man das kostenpflichtige Abo direkt bei Disney+ abschließen würde.

Des Weiteren reduziert Disney die Laufzeit der kostenlosen Testphase für alle Telekom-Kunden. Bislang war es möglich, den Dienst als Neukunde drei Monate auszuprobieren. Ab dem 23. Februar 2021 ist dies jedoch nur noch für vier Wochen gestattet. Ob es auch in diesem Jahr wieder eine Sonderaktion geben wird, bei der sich Disney+ für ganze sechs Monaten kostenlos nutzen lässt, ist nicht bekannt. Allerdings ist dies eher unwahrscheinlich, da der Streamingdienst bereits einen Großteil des Marktes für sich behaupten kann. Somit wird man die Marketingmaßnahmen zur Neukundengewinnung stetig zurück fahren und versuchen, die aktuellen Abonnenten mit exklusiven Inhalten weiter bei Laune zu halten.

Mit dem neuen Bereich Star versucht Disney seinen Adult-Content weiter auszubauen. So sollen laut Angaben von Disney unter anderem die Serien How I Met Your Mother, Family Guy sowie Prison Break über diese Rubrik erhältlich sein. Ebenfalls ist ein neuer Teil des Stirb-Langsam-Franchises rund um Bruce Willis im Gespräch. Ob Disney John McClane wieder neues Leben einhauchen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Bislang handelt es sich hierbei lediglich um Gerüchte.

Mit der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich bei der Walt Disney Company für den Release geplanter Kinofilme über die eigene Streamingplattform entscheiden wird. Allmählich rennt den Studios die Zeit davon, ewig lassen sich die Veröffentlichungen von Kinofilmen nicht aufschieben.