Abonnenten: Disney+ erreicht neuen Meilenstein

Auch wenn Disney mit der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie zu kämpfen hat und der Geschäftsbereich der Freizeitparks massiv darunter leidet, gibt es bei dem US-amerikanischen Unternehmen nun Grund zur Freude. Wie der Vorstandschef Bob Chapek jetzt bekannt gegeben hat, verzeichnet Disney+ aktuell 100 Millionen zahlende Abonnenten, obwohl der Dienst gerade einmal 16 Monate auf dem Markt ist.

Grund für den Erfolg sind neben den exklusiven Serien wie zum Beispiel The Mandalorian auch die zahlreichen Angebote für Neukunden. Auch der Gratis-Monat wirkt sich positiv auf die Nutzerzahlen aus. Mittlerweile hat man sich zwar vom Probeabo verabschiedet und zudem an der Preisschraube gedreht, allerdings scheinen die zusätzlichen Kosten die Nutzer nicht abzuschrecken. Dies dürfte unter anderem an den zusätzlichen Inhalten von Disney+ liegen. Mit Star werden in Zukunft auch immer mehr Inhalte für erwachsene Nutzer veröffentlicht. Die Wiederbelebung des Stirb-Langsam-Franchises dürfte ebenfalls einige Fans der Reihe anlocken.

Von der alleinigen Marktherrschaft ist Disney jedoch noch weit entfernt. Aktuell freut sich Netflix über rund 204 Millionen Zuschauer. Allerdings ist der Disney-Konkurrent bereits seit einigen Jahren auf dem Markt aktiv und konnte in der Vergangenheit mit exklusiven Inhalten überzeugen. Unter anderem fanden diverse Marvel-Serien wie zum Beispiel Punisher eine große Fangemeinde. Seit dem Start von Disney+ ist hiermit jedoch Schluss und die Walt Disney Company hat damit begonnen, zahlreiche Erfolgsserien nicht mehr für andere Anbieter zu lizenzieren. Zwar dürfte die Pandemie die Dreharbeiten derzeit erschweren, sobald diese jedoch überstanden ist sollten spätestens im kommenden Jahr einige der von Netflix bekannten Serien auf Disney+ ein neues Zuhause gefunden haben. Spannend bleibt zudem die gesamte Entwicklung der Kino-Branche. Unter anderem Mulan wurde vom Medienkonzern bereits exklusiv auf dem Streamingportal ausgestrahlt.