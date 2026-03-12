Werbung

Der Ende letzten Jahres zunächst von LG China enthüllte Tandem-OLED-Monitor UltraGear 27GX790B ging Anfang 2026 in eine US-Vorbestellphase und wurde zwischenzeitlich dort veröffentlicht, wobei sich der UVP auf 999,99 US-Dollar beläuft. Nun steht der 26,5-Zöller auch in Deutschland kurz vor seiner offiziellen Marktfreigabe. Auf der deutschen Website des Herstellers ist eine Vorbestellphase gestartet, die 100 Euro Sofortrabatt an der Online-Kasse gewährt. Anstelle der regulären 849,01 Euro müssen Frühkäufer also 749,01 Euro bezahlen. Die Auslieferung erster Vorbestellungen soll voraussichtlich ab dem 20. März 2026 erfolgen. Erfahrungsgemäß dürfte sich die Preorder-Phase über einige Wochen erstrecken und regelmäßig verlängern, da zur Verfügung stehende Kontingente schnell ausverkauft sein werden.

Schon mit seinem normalen UVP von rund 849 Euro ist der LG UltraGear 27GX790B preislich attraktiv aufgestellt, kostet das (allerdings besser ausgestattete) Konkurrenzmodell ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W im deutschen Onlinehandel doch 1.094 Euro aufwärts. Der neue 27GX790B löst nativ mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 540 Hz. Wem eine noch höhere Bewegtbildschärfe oder ein geringerer Input-Lag wichtig ist, der kann jederzeit auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) und bis zu 720 Hz wechseln. Zusätzlich werden 0,02 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe, 99,5 % DCI-P3, ein Kontrastwert von 1.500.000:1 und eine Leuchtdichte von 335 cd/m² (100 % APL in SDR), 800 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR) versprochen. Die Punktdichte beläuft sich auf knapp 111 ppi (in WQHD).

DisplayHDR True Black 500 stellt eine sehr ordentliche HDR-Performance in Aussicht. Gegen Tearing sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Das Schnittstellenangebot besteht aus einem DisplayPort 2.1 (mit nach wie vor unbekannter Bandbreite), zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem Kopfhörerausgang (mit DTS Headphone:X), zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1) und USB-C mit DP-Alt-Modus. Die Ergonomie fällt mit einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Neigungsverstellung und einer Höhenverstellbarkeit um 110 mm solide aus. Das EU-Energielabel stuft den Monitor in die Energieeffizienzklasse F von G ein und nennt eine Leistungsaufnahme von 25 W (SDR) bzw. 29 W (HDR).

Mit Blick auf selten gewordene, aber nach wie vor mögliche OLED-Einbrenneffekte sollte man vor einer Vorbestellung bedenken, dass der nach ClearMR 21000 zertifizierte und mit einer Antireflexionsbeschichtung (AGLR) versehene LG UltraGear 27GX790B lediglich zwei Jahre Produktgarantie aufweist.