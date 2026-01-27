Werbung

Auf der offiziellen Website des taiwanesischen Elektronikherstellers ASUS findet sich ein neuer OLED-Gaming-Bildschirm, der in die ROG-Strix-Reihe eingeordnet wird und dem Feature-Set zufolge womöglich zu den günstigeren Exemplaren seiner Art zählen könnte. Der XG32UQDMS ist ein QD-OLED-Gerät, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Die Punktdichte beläuft sich folglich auf rund 140 ppi. Die sonstigen Eckdaten können mit 10 Bit Farbtiefe, 99 % DCI-P3, einem Kontrastwert von 1.500.000:1, einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer Helligkeit von 250 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (wahrscheinlich 3 % APL in HDR) nicht aus der Masse an OLED-Gaming-Displays herausstechen. Neuere Panel-Generationen sind etwa bei der Leuchtdichte auch längst weiter.

Die nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte Neuheit merzt Tearing (Bildrisse) unter Zuhilfenahme von FreeSync Premium Pro oder G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync aus. Als Alternative bietet sich mit ELMB ein Anti-Blur-Tool an. GamePlus-Features wie ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay und ein intelligenter Schwarzstabilisator sind ebenso vertreten wie ein Sensor zur Personenerkennung. Letzterer soll primär OLED-Einbrennrisiken minimieren, hilft durch das automatische Umschalten auf ein Schwarzbild aber natürlich auch beim Energiesparen. Etwaiges Burn-in wird übrigens von der dreijährigen Produktgarantie abgedeckt. Des Weiteren wirbt ASUS mit "Uniform Brightness", also einer Option, die auf Kosten der Spitzenhelligkeit eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Bildfläche erreichen können soll.

Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider nur 1.4 statt 2.1, daher DSC für 4K240 nötig), ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) zur Verfügung. Hinsichtlich Ergonomie werden neben dem zuvor genannten Sensor eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassung um 110 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) geboten. Der ohne Standfuß 4,5 kg schwere ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS misst 718 x 431 x 74 mm (B x H x T), weist eine Leistungsaufnahme von 44 W auf und soll noch im Laufe des 1. Quartals 2026 die DACH-Region erreichen. Letzteres teilte uns der Hersteller auf Nachfrage mit, ohne jedoch einen Euro-UVP nennen zu können.