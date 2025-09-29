Werbung

Der seit Ende 2024 in Deutschland erhältliche OLED-Gaming-Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG – im Onlinehandel zurzeit bei knapp unter 700 Euro angesiedelt – erhält ein Feature-seitig abgespecktes Schwestermodell. Der neue ROG Strix XG27AQDNG verfügt über ein QD-OLED-Panel, misst 26,5 Zoll in der Diagonalen und löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 360 Hz auf. Neben 135 % sRGB und 99 % DCI-P3 werden 1.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (3 % APL in HDR), 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und eine Farbtiefe von 10 Bit geboten. Die Punktdichte beträgt rund 111 ppi.

Die Neuheit ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert worden, beherrscht HDR10 und merzt Tearing über FreeSync Premium Pro bzw. G-Sync-kompatibles Adaptive Sync aus. Wer zugunsten einer höheren Bewegtbildschärfe mit den Bildrissen leben kann, greift bei Bedarf zum Anti-Blur-Tool ELMB. Der Hersteller nennt darüber hinaus diverse mit "KI" beworbene Gaming-Features wie ein Fadenkreuz-Overlay und einen Schwarzstabilisator. Derweil ermöglicht das sogenannte ASUS Power Sync das gleichzeitige An- oder Abschalten eines kompatiblen Endgeräts, sobald der Monitor ein- oder ausgeschaltet wird.

Hinsichtlich der vorhandenen Schnittstellen sind zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 (DSC), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) zu nennen. Alle grafischen Signaleingänge beherrschen (teils per Kompression) die vollen 360 Hz. Auf den KVM-Switch, die PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild) und den USB-C-Anschluss des eingangs erwähnten XG27ACDNG wird beim XG27AQDNG verzichtet, wodurch letzterer aber natürlich das Potenzial hat, zu einem vielleicht deutlich niedrigeren Straßenpreis angeboten zu werden.

Bei der Ergonomie macht ASUS hingegen keine Kompromisse: eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassung (110 mm), ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein Sensor zur Erkennung von Personen vor dem Bildschirm sind am Start. Der mit drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung ausgestattete ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG weist ohne Standfuß ein Gewicht von 4,1 kg auf, misst 611,1 x 369,6 x 66,5 mm (B x H x T) und bekam noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verpasst.