Werbung

Die MMD-Monitormarke Philips erweitert ihre Evnia-Serie bald mit einem neuen Gaming-Bildschirm namens 27M2N5901A, der inoffiziellen Informationen zufolge für September 2025 geplant sei und 399 Euro (UVP) kosten werde. Eine frisch ans Netz gegangene offizielle Produktseite verrät nun sämtliche Eckdaten des Fast-IPS-basierten 27-Zöllers. Es handelt sich um ein Dual-Hz-Modell, das nativ 4K (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei maximal 160 Hz darstellen, zwecks höherer Framerate oder eines geringeren Input-Lags aber jederzeit auf FullHD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und bis zu 320 Hz umschalten kann.

Bei 4K160/FHD320 beläuft sich die Farbtiefe auf 8 Bit, bei 4K120/FHD240 auf 10 Bit (8 Bit + FRC). Darüber hinaus werden 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 130 % sRGB, 95 % DCI-P3, 90 % Adobe RGB, ein 1.000:1-Kontrast, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Leuchtdichte von 350 cd/m² (SDR) bzw. 450 cd/m² (HDR) beworben. Die lediglich DisplayHDR-400-zertifizierte Neuheit verfügt über zwei integrierte 5-W-Lautsprecher und ist über einen smarten MBR-Sync-Modus in der Lage, G-Sync-kompatibles Adaptive Sync mit einem Anti-Blur-Tool zu kombinieren.

Teil der Ausstattung sind im Übrigen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein KVM-Switch, ein smartes Fadenkreuz-Overlay und dreiseitiges Ambiglow. Letzteres ist KI-gestützt und ermöglicht bunte, dynamische Beleuchtungseffekte auf Basis des aktuell laufenden Inhalts bzw. Spiels. Hinsichtlich Schnittstellen kann auf zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 65 W PD), einen Kopfhörerausgang und einen USB-3.0-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) zurückgegriffen werden.

Nicht minder solide fällt die Ergonomie des Geräts aus: Eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm), ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight werden in Aussicht gestellt. Laut EU-Energielabel kann man mit einer Leistungsaufnahme von 25 W (SDR) bzw. 45 W (HDR) rechnen, was die EU-Energieeffizienzklasse F von G ergibt. Der neue Philips Evnia 27M2N5901A wiegt ohne Standfuß 5,17 kg, weist Abmessungen von 614 x 368 x 75 mm (B x H x T) auf und ist in einem weißen Design gehalten.