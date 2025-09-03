Werbung

Die am kommenden Freitag offiziell in Berlin startende IFA-Messe hält schon im Vorfeld einige Produktneuheiten bereit. Auf einem Event stellte das taiwanische Unternehmen Acer bereits zahlreiche neue Notebooks, Desktop-PCs und Projektoren vor. Auch um PC-Monitore wird das Sortiment des Herstellers erweitert. Einer davon: der Predator X27U F8 für Gamer. Es handelt sich um ein 26,5 Zoll großes OLED-Modell (wahrscheinlich mit LG-Panel), das eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 540 Hz Bildwiederholrate darstellen kann. Wem das noch nicht genug Bewegtbildschärfe ist, der kann auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) und bis zu 720 Hz umschalten. Selbst sehr starke Gaming-Hardware und moderne Upsampling-Verfahren wie DLSS (samt Frame Generation) werden allerdings je nach Game nicht davor bewahren, die Grafikdetails massiv herunterschrauben zu müssen, um über 500 oder 700 FPS konstant zu erzielen.

Die Neuheit verspricht darüber hinaus einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Farbtiefe von 10 Bit, eine DCI-P3-Abdeckung von 99 % und eine Helligkeit von 335 cd/m² (100 Prozent APL in SDR), 555 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR). Neben einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 dürfte auch die höchste VESA-Stufe zur Einordnung der Bewegtbildschärfe – ClearMR 21000 – vorliegen. Um Tearing in Spielen zu eliminieren, implementiert Acer die AMD-Technologie FreeSync Premium Pro. Darüber hinaus sind zwei interne 5-Watt-Lautsprecher am Start. Das Schnittstellenangebot umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 2.1 (vermutlich UHBR20, also 80 Gbit/s), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 2 x Typ B), einen Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DisplayPort-Alternate-Modus und 90 Watt PD. Alle grafischen Anschlüsse sollen volle 540 bzw. 720 Hz unterstützen.

Noch nicht offiziell bestätigt, aber durchaus im Rahmen des Möglichen ist auch das Vorhandensein eines integrierten KVM-Switches, wie ihn diverse Predator-Schwestermodelle an Bord haben. Die Ergonomie-Eigenschaften des 26,5-Zöllers umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassung um 150 mm, einen Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Der Acer Predator X27U F8 soll voraussichtlich im 1. Quartal 2026 auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden. Als UVP gibt der Hersteller 1.199 Euro an.