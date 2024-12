Werbung

ASUS hat sein Monitor-Lineup für die CES 2025 vorgestellt, das vielseitige Mainstream-Modelle für Gaming, Content-Erstellung, hybrides Arbeiten, und Entertainment beinhaltet.

Im Fokus steht der ROG Strix XG32UCG, ein 31,5-Zoll-Gaming-Monitor mit einem 4K-Fast-IPS-Panel, das Bildwiederholraten von 160 Hz in 4K und bis zu 320 Hz in FHD bietet. Diese Dual-Mode-Funktion, kombiniert mit FreeSync Premium und G-Sync-Kompatibilität, will ein ruckelfreies und immersives Spielerlebnis gewährleisten. Mit umfangreichen Anschlüssen, darunter HDMI 2.1 und USB-C, sowie KI-Features wie Dynamic Crosshair, richtet sich der Monitor dabei speziell an Gamer.

Die ZenScreen-Serie von ASUS will hingegen Flexibilität für verschiedene Nutzeranforderungen bieten. Der Smart MS32UC kombiniert ein 31,5-Zoll-UHD-Display mit Google TV und HDR10, was ihn zu einem Allrounder für Produktivität und Entertainment machen soll. Mit Harman-Kardon-Lautsprechern und kabellosen Funktionen wie Miracast soll er sich dabei besonders für kleine Wohnräume eignen. Der tragbare ZenScreen MB169CK will mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und einem abnehmbaren 360°-Kickstand punkten, der vielseitige Nutzungsszenarien ermöglichen kann. Der ZenScreen MB27ACF mit QHD-Display und 100 Hz Bildwiederholrate will hingegen eine schlanke Lösung für hybride Arbeitsumgebungen anbieten, unterstützt durch neue Halterungsoptionen.

Für professionelle Kreative stehen die ProArt-Displays im Vordergrund. Der PA32QCV mit 6K-Auflösung und 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung bildet die neue Speerspitze und will ein idealer Kandidat für hochpräzise Video- und Bildbearbeitung sein. Das Modell zeichnet sich durch zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und Daisy-Chain-Unterstützung aus, während eine spezielle Anti-Glare-Beschichtung visuelle Klarheit gewährleisten soll. Die 4K-Modelle PA32UCE und PA27UCGE wollen ebenfalls eine hohe Farbgenauigkeit mit Delta E < 1 und HDR10-Unterstützung bieten. Mit eingebauten Kolorimetern für Selbstkalibrierung und Licht-Synchronisationstechnologien zur Anpassung an Umgebungslicht sollen diese Monitore zudem stets präzise und zuverlässig sein.

Verfügbarkeit und Preise bleiben vorerst unbekannt. Konkreter wird es dann wohl im Zuge der CES 2025.