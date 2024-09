Werbung

Acer hat im Rahmen der IFA 2024 gleich drei neue Monitore vorgestellt, die für eSport-Enthusiasten gemacht sind, denn keines der Modelle bietet weniger als 500 Hz, in der Spitze werden sogar 600 Hz erreicht.

Das kompakteste Gerät, der Nitro XV240 F6 mit einer Diagonale von 24,1 Zoll und der FullHD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten, ist gleichzeitig das schnellste Gerät. Das TN-Panel bietet eine maximale Wiederholfrequenz von 600 Hz und wird mit einer Reaktionszeit von 0,1 ms angegeben. Die Kombination aus Panel-Technik und Größe zeigt klar, dass Acer hier kompetitive Spieler im Blick hat. Darüber hinaus ist AMDs FreeSync Premium mit von der Partie. Die maximale Helligkeit wird von Acer mit 400 nits angegeben, während der DCI-P3-Farbraum zu 95 % abgedeckt wird. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 8 Bit.

Etwas größer, dafür minimal langsamer ist der Acer Nitro XV270 F5, der auf ein 27 Zoll großes IPS-Panel setzt, das ebenfalls die FullHD-Auflösung bietet. Die maximale Wiederholfrequenz wird hier mit 520 Hz angegeben, während die Reaktionszeit mit 0,5 ms (GtG) beziffert wird. Auch hier erfolgt die Farbverarbeitung mit 8 bit, der sRGB-Farbraum wird zu 99 % abgedeckt. Die maximale Helligkeit wird von Acer ebenfalls mit 400 cd/m² angegeben.

Das dritte Gerät im Bunde ist der Acer Nitro XV270U F5, der sich also nur durch ein "U" in der Bezeichnung vom vorher genannten Gerät unterscheidet und ebenfalls das 27-Zoll-Format nutzt. Er löst mit der WQHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Bildpunkten, etwas höher auf und ist mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 500 Hz abermals etwas langsamer - aber noch immer extrem schnell. Unterschiede gibt es außerdem an anderer Stelle. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 Bit (genauer 8 bit + FRC), sodass mehr Farben dargestellt werden können. Die Helligkeit fällt dafür mit maximal 250 cd/m² ein gutes Stück niedriger aus.

Alle drei Ultraspeed-Monitore besitzen die gleichen ergonomischen Einstellmöglichkeiten. Sie können um 150 mm in der Höhe verstellt werden, während die Neigung im Bereich von -5° bis 25 ° angepasst werden kann. Darüber hinaus kann das Panel um je 20 ° nach links oder rechts geschwenkt werden. Abschließend gibt es die Pivot-Funktion.

Alle drei Geräte sollen nach aktuellem Plan dem ersten Quartal 2025 verfügbar sein. Der Nitro XV240 F6 wird dann 899 Euro kosten, während der Nitro XV270 F5 mit 799 Euro zu Buche schlägt. Der Nitro XV270U F5 wird als drittes Gerät im Bunde 699 Euro kosten.