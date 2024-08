Werbung

Corsair hat mit dem Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED einen neuen Gaming-Monitor in komplett weißem Design vorgestellt. Der Xeneon 34 QD-OLED verwendet laut Hersteller das neueste QD-OLED-Panel von Samsung aus dem Jahr 2024. Das Seitenverhältnis von 21:9 des 34-Zoll-Monitors bietet ein gekrümmtes 1800R-Display in WQHD-Auflösung mit einen weiten Blickwinkel.

Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits und einem DCI-P3-Farbraum von bis zu 99 %, ergänzt durch DisplayHDR True Black 400 und einem Kontrastverhältnis von bis zu 1.500.000:1, will der Monitor eine hohe Detailtreue in jedem Bild erreichen können soll.

Begleitet wird der Xeneon 34 QD-OLED von einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz in Kombination mit einer Reaktionszeit von bis zu 0,03 ms (GtG). Die Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium soll zudem Tearing verhindern und für flüssige, scharfe Bewegungen in temporeichen Szenen sorgen. Zudem verfügt der Monitor über einen Näherungssensor für das On-Screen-Display (OSD), der aktiviert wird, indem die Hand in die Nähe der Unterseite des Bildschirms gehalten wird.

Mit dem ergonomischen Standfuß können die Nutzer den Monitor auf ihre bevorzugte Höhe (bis zu 100 mm) einstellen, ihn neigen (-7° bis +15°) und schwenken (+/- 30°) und mittels der 100 × 100 mm-VESA-Kompatibilität den Platz auf Ihrem Schreibtisch für ein flexibles Setup optimieren.

Der Xeneon 34 QD-OLED verfügt laut Corsair zudem auch über eine Reihe von Funktionen zur Verhinderung des Einbrennens, wie z. B. die Bildkonservierungsaktualisierung nach acht Stunden Nutzung und eine Orbit-Funktion, die das gesamte Bild alle drei Minuten um ein Pixel verschiebt, um das Einbrennrisiko zu minimieren. Zudem wird das Gerät durch eine dreijährige Zero Burn In- und Zero Dead Pixel-Garantie begleitet.

Der Corsair Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED Gaming-Monitor ist ab sofort im Corsair Webstore und bei Vertriebs- und Fachhändlern für 1.349,99 Euro (UVP) erhältlich.