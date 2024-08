Werbung

Auf der Gamescom 2024, die noch bis kommenden Sonntag in Köln ihre Pforten offen haben wird, zeigt Samsung auf seinem über 800 qm² großen Stand in Halle 9 seinen ersten 3D-Monitor. Der Samsung Odyssey 3D ermöglicht die stereoskopische Darstellung ohne Brille.

Die Technik basiert auf der Lightfield-Display-Technologie. Dabei tracken drei im oberen Bildschirmrand integrierte Lentikularlinsen die Augen des Nutzers, um zwei separate Bilder in marginal unterschiedlichen Perspektiven für das linke und rechte Auge zu erzeugen, was dann im Gehirn zu einem räumlichen 3D-Effekt interpretiert wird. Das funktioniert sogar bei Kopfbewegung, jedoch nicht für mehrere Nutzer an einem Gerät gleichzeitig. Auf Bildern oder Videos ist der Effekt daher nicht zu erkennen. Vor Ort funktionierte die Technik durchaus gut, war jedoch auch sehr anstrengend für die Augen – gerade mit vielen Feuereffekten.

Die 3D-Funktion lässt sich allerdings auch abstellen, setzt jedoch einen gewissen Optimierungsbedarf bei der Software voraus. Auf der Gamescom zeigt man überwiegend Spiele auf Basis der Unreal Engine und das auf zwei unterschiedlichen Vorseriengeräten mit 27 und 37 Zoll. Die bieten beide eine 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten, arbeiten mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und erreichen eine schnelle Grau-zu-Grau-Reaktionszeit von nur 1 ms.

Darüber hinaus sollen die ersten Geräte der Odyssey-3D-Reihe über ein ergonomisches Design mit einem höhenverstellbaren Standfuß verfügen, eine Neigungsfunktion integriert haben und FreeSync Premium unterstützen. Angeschlossen werden sie per DisplayPort 1.4 sowie über zwei HDMI-Anschlüsse. Samsung setzt hierfür IPS- und VA-Panels ein. Die Markteinführung ist bis 2025 geplant. Bis dahin wird man dann erste Preisinformationen veröffentlichen.

Außerdem stellt Samsung natürlich seine neusten OLED-Displays aus, die wir teilweise schon von der Computex kennen. Darunter den Odyssey OLED G9 für fast 1.100 Euro mit Dual-QHD-Panel und schnellen 240 Hz, aber auch den kleineren Samsung Odyssey OLED G80 mit QD-OLED-Technik und 4K sowie den Samsung Odyssey OLED G60 mit WQHD und nochmals geringerer Bildschirmdiagonale.