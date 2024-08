Werbung

Die neuen Philips Monitore Evnia 27M2N8500 und 32M2N8900 mit 68,6 cm (27 Zoll) und 80 cm (31,5 Zoll) aus der 8000er-Serie wollen frischen Wind in den OLED-Markt bringen.



Während der Evnia 27M2N8500 mit seinen 27" auf eine QHD-Auflösung (2560 x 1440) setzt und über eine Bildwiederholrate von 360 Hz verfügt, bietet der Philips Evnia 32M2N8900 eine 4K-Auflösung (3840 x 2160) mit 240 Hz.

Beiden Modellen gemein ist das DisplayHDR TrueBlack 400 zertifizierte QD-OLED-Panel. Die Monitore wollen so lebendige Farben und tiefe Schwarztöne erzeugen können. Der 27M2N8500 verfügt darüber hinaus über eine echte 10-Bit-Farbtiefe für hochwertige Darstellungen mit sanften Farbverläufen, während der 32M2N8900 eine UltraClear 4K UHD-Auflösung und Ultra-Wide-Color-Technologie bietet, die eine hohe Leistung mit einem breiteren Farbspektrum ermöglichen kann.

Der Philips Evnia 32M2N8900 kommt darüber hinaus mit der neuen Software Dynamic Lighting, die entwickelt wurde, um ein Ökosystem für alle mit RGB-Beleuchtung angeschlossenen Geräte zu schaffen. Windows 11 User können so über den Monitor Audio- und Videoinhalte synchroniseren und auf Peripheriegeräte übertragen, deren RGB-Beleuchtung entsprechend reagiert. Zudem verfügt das Modell über einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery bis zu 65 W, über den Nutzer ihre externen Geräte aufladen oder einen Laptop anschließen können. Das Feature Smart Crosshair stellt zudem ein Fadenkreuz als Overlay zur Verfügung, dass die Farbe des Fadenkreuzes automatisch ändert, so dass es vor dem Spielhintergrund stets sichtbar bleibt und der Gamer besser zielen kann.

Ein weiteres Merkmal des Philips Evnia 27M2N8500 und des 32M2N8900 ist die Ambiglow-Beleuchtung. Die Monitore sind mit RGB-Lichtern ausgestattet, die die Farben an den Sound- und Videoinhalt anpassen, um so das Benutzererlebnis reflektieren zu können. Für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lassen sich beide Modelle in der Höhe verstellen, neigen und schwenken. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zielen darauf ab, die potenziell negativen Auswirkungen von blauen Lichtemissionen oder Flimmern zu verringern.

Der Philips Evnia 27M2N8500 ist ab Ende September für 819,00 Euro (UVP) erhältlich. Der 32M2N8900 dagegen kommt Anfang Oktober für 1.309,00 Euro (UVP) in die Regale.