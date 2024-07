Werbung

Philips präsentiert mit dem 68,6 cm (27 Zoll) großen Evnia 27M2C5200W seinen neuesten Neuzugang bei den Gaming-Monitoren. Der Newcomer setzt dabei auf ein Curved-Fast-VA-Panel mit hohen Bildwiederholungsraten.

Das Fast-VA-Panel beim Evnia 27M2C5200W soll speziell in Hinblick auf High-Speed-Gaming entwickelt worden sein. Nach Angaben des Herstellers soll dieses bis zu viermal schneller sein als herkömmliche VA Panel. Die MPRT-Reaktionszeit von 0,3 ms will zudem ein flüssiges Gameplay ohne Unschärfen ermöglichen. Die Bildwiederholrate des Monitors beläuft sich dabei auf 280 Hz. SmartImage soll es den Nutzern erlauben, den Bildmodus des Monitors an die Art des Spiels anzupassen, Smart Crosshair wiederum will einfacheres Zielen bei Shooter-Spielen ermöglichen.

Der 27-Zoll-Bildschirm setzt auf die Full-HD-Auflösung im 16:9-Format (1.920 x 1.080). HDR10 will dabei eine ausreichend hohe Helligkeit (300 cd/m²) sicherstellen sowie einen großen Kontrast und satte Farben realisieren. In Sachen Konnektivität setzt der Monitor auf zwei HDMI 2.0-Anschlüsse sowie einen DisplayPort 1.4. Für längere Sessions verfügt der Philips Evnia 27M2C5200W zudem noch über mehrere Komfortfunktionen. So kann etwa der Screen geneigt, geschwenkt und in der Höhe verstellt werden. Ein LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie sollen dabei auch die Augen schonen.

Der Philips Evnia 27M2C5200W Monitor ist ab Juli für 249 Euro (UVP) erhältlich.