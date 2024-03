Werbung

Auf der CES 2024 hat Gigabyte die neuen AOURUS Gaming-Monitore vorgestellt. Dazu zählen der AORUS FO27Q3, FO32U2 und FO32U2P. Nun wurden die entsprechenden technischen Daten veröffentlicht. Informationen zum geplanten Release und dem finalen Preis der Geräte gibt es allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Der FO27Q3 kommt mit 27-Zoll 2.560 × 1.440 Pixel in WQHD. Er hat eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und ein QD-OLED-Panel von Samsung, die Technik auf die alle drei vorgestellten Monitore setzen. Alle Modelle bieten eine Farbtiefe von 10 Bit und eine 99-%-Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Als Anschlüsse hat der FO27Q3 einen DisplayPort 1.4, zwei HDMI 2.1, eine USB-C mit 18 W und zwei USB 3.2. Dazu kommen ein Kopfhörer- und Mikrofonausgang.

Die beiden Modelle FO32U2P und FO32U2 haben beide ein QD-OLED-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixel und 240 Hz. In der Diagonale kommen sie so auf 31,5 Zoll mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms. Durch Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 kann eine Helligkeit von mindestens 250 cd/m² in der Fläche und punktuell 400 cd/m² erreicht werden.

Für den FO32U2P gibt es den sogenannten UHBR20-Modus. Der bietet 20 Gbit/s pro Lane. Bei den Anschlüssen unterscheiden sich Aorus FO32U2P und Aorus FO32U2. Ersterer verfügt über den schnelleren DisplayPort und zusätzlich einen einen miniDisplayPort 2.1. Auf Wunsch können mehrere Monitore in Reihe geschaltet werden. Bei diesem Monitor-Typ liefert der USB-C-Port auch 65 W anstelle von 18 W bei den anderen beiden Modellen.