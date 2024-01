Werbung

ASUS darf im OLED-Spiel auf der CES natürlich nicht fehlen und hat den neuen ROG Swift OLED PG32UCDP mit nach Las Vegas gebracht, ein 32 Zoll großes Gaming-Display, das auf einem WOLD-Panel der dritten Generation von LG basiert. Genau wie der im Dezember bereits vorgestellte LG UltraGear 32GS95UE bietet auch der PG32UCDP die Möglichkeit, das Panel in zwei verschiedenen Modi zu betreiben. Mit seinem Slogan "Worlds First Dual-Mode OLED Gaming Monitor" war ASUS also vielleicht doch etwas voreilig.

In der nativen UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) stehen 240 Hz zur Verfügung, was für die meisten Gamer sicherlich vollkommen ausreichend ist. Alternativ kann das Panel aber auch auf die FullHD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten umgeschaltet werden. Dann kann mit 480 Hz gezockt werden, was gerade für eSport-Enthusiasten interessant sein dürfte. Nicht überraschend ist die OLED-typische Reaktionszeit von 0,03 ms. Gamer dürften also voll auf ihre Kosten kommen.

Wie bei ASUS zuletzt üblich, setzt auch der ROG Swift OLED PG32UCDP auf eine optimierte Kühllösung mit einem Custom-Kühler und einer angepassten Spannungsregulierung, damit der Monitor lautlos arbeitet und Einbrenn-Effekte dennoch vermieden werden können.

Die Peak-Helligkeit gibt ASUS mit 1.300 cd/m² an, während man weitere Angaben zur typischen Helligkeit noch offen lässt. ASUS Uniform Brightness wird aber mit an Bord sein, sodass ABL-Effekte im Windows-Betrieb durch eine reduzierte maximale Helligkeit vermieden werden können. Keine Angaben machte ASUS auch zur Farbdarstellung. Da LG beim UltraGear 32GS95UE aber davon spricht, dass der DCI-P3-Farbraum zu 98,5 % abgedeckt wird, wird dies beim ROG-Modell ganz ähnlich sein.

Angaben zum Preis machte ASUS noch nicht. Leider ist aber nicht vor der zweiten Jahreshälfte mit dem neuen 32-Zöller zu rechnen.