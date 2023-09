Werbung

3D-Inhalte auch ohne lästige Brille wahrnehmen zu können, ist schon seit längerem ein Thema, das immer wieder auftaucht. Lenovo hat nun den neuen 27-Zoll-Monitor ThinkVision 27 mit zur IFA gebracht, der genau das ermöglichen soll. Vorteile soll das beim Erstellen von 3D-Inhalten bieten.

Das 3D-Erlebnis wird durch eine umschaltbare Lentikularlinse in Kombination mit Eye-Tracking ermöglicht. Der Monitor stellt also zwei unterschiedliche Bilder dar, für jedes Auge eines, die mit einem leicht unterschiedlichen Winkel wahrgenommen werden. So soll eine Tiefenwirkung realisiert werden. Wir konnten uns das Gerät bereits im Vorfeld der IFA auf ansehen. Ein 3D-Effekt ist klar und deutlich zu erkennen, wie gut dieser wahrgenommen wird, hängt aber stark von der eigenen Position, dem Abstand und möglichen Bewegungen des Kopfes ab. Darüber hinaus ist die 3D-Darstellung recht anstrengend für die Augen. Ob es also wirklich möglich ist, über einen längeren Zeitraum konzentriert zu arbeiten, dürfte am Ende eine individuelle Frage sein.

Als Software-Lösung bietet Lenovo den 3D-Explorer an, der Zugriff auf alle 3D-Anwendungen bieten soll. Es soll sich aber nicht nur um einen einfachen Software-Hub handeln. Lenovo möchte Entwicklern über diesen Weg auch ein SDK für 3D-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Das 27-Zoll-Panel basiert auf der IPS-Technik und löst mit der 4K-Auflösung, also 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf, was zu einer gestochen scharfen Darstellung und viel Platz auf dem Desktop führt. 3D-Inhalte werden mit der halbierten horizontalen Auflösung, also 1.920 x 2.160 Bildpunkten wiedergegeben. Laut Datenblatt werden sowohl AdobeRGB als auch DCI-P3 zu 99 % abgedeckt. Das Gerät kommt zudem mit einer Werkskalibrierung zum Kunden, sodass ein DeltaE <2 realisiert werden soll. Man sieht also: Content-Creator stehen für Lenovo im Fokus. Die maximale Helligkeit wird vom Hersteller mit 310 cd/m² angegeben, während der Kontrastumfang mit 1.000:1 angegeben wird.

Anschlusstechnisch setzt Lenovo auf Typ-C-Docking, sodass es reicht, ein Notebook mit nur einem Kabel zu verbinden. Geladen werden können diese mit bis zu 100 W. Darüber hinaus bietet Lenovo zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und einen DisplayPort 1.4. Weiterhin gibt es einen klassischen USB-Hub mit vier Schnittstellen.



Bis der neue Monitor auf den Markt kommt, wird es aber noch etwas dauern. Aktuell geht Lenovo von einem Release des ThinkVision 27 im Februar 2024 aus. Der Preis soll dann bei 2.999 Euro liegen.