Der brandneue ASUS ROG SWIFT PG27AQN ist ein High-End-Nischenprodukt für eSport-Entusiasten und bringt die maximale Wiederholfrequenz von 360 Hz in die nächste Größenklasse. Waren entsprechende High-Speed-Panels bislang ausschließlich im Formfaktor von 24,5 Zoll und mit der FullHD-Auflösung verfügbar, geht es nun eine Stufe nach oben.

Der ROG SWIFT PG27AQN bietet ein neues 27 Zoll großes Panel mit der WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten und kann maximal mit 360 Hz arbeiten. Damit ist klar, dass es alles andere als einfach wird, den Monitor entsprechend schnell mit neuen Inhalten zu versorgen. Wirklich interessant sind solche Geschwindigkeits-Klassen aber ohnehin nur für Turnier-Spieler – für die allermeisten Anwender reichen Frequenzen von 144 bis 240 Hz voll und ganz aus.

Das eingesetzte Panel ist erneut in Kooperation mit AUO entstanden und wird von ASUS als das LCD-Panel mit der bislang kürzesten Reaktionszeit beschrieben. Um dies zu erreichen, wurde das bekannte LCD-Prinzip weiter optimiert. So kommen Flüssigkristalle mit einer niedrigeren Viskosität und einer höheren Doppelbrechung zum Einsatz, was schnellere Drehzeiten erlaubt. Darüber hinaus wurde die Ausrichtung verändert, sodass die Flüssigkristalle nicht mehr Parallel zu Bildschirmfläche liegen, was ebenfalls die Drehzeiten beschleunigen soll. Als dritte Neuerung kommt ein "dual-layer voltage driver" zum Einsatz, sodass die Kristalle sich gleichzeitig von der oberen linken und der unteren rechten Ecke aus verdrehen, was so für ein glatteres, einheitlicheres Bild sorgen soll.

Auch NVIDIA war direkt in die Konzeption des Displays involviert. Daher kommt nicht nur G-Sync zum Einsatz, sondern auch der NVIDIA Reflex Analyzer, der dafür sorgen soll, die Latenzen der Maus deutlich zu reduzieren. Wie das funktioniert, haben wir uns im Rahmen des Tests des ASUS ROGSwift PG259QNR, dem ersten 360-Hz-Display in unserer Redaktion, angeschaut. Damit die Technik funktioniert, muss jedoch eine kompatible Maus direkt am Display via USB angeschlossen werden.

Darüber hinaus bietet der ASUS ROG SWIFT PG27AQN die von ASUS gewohnt umfangreiche Gaming-Ausstattung. Anschlusstechnisch stehen HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 zur Verfügung.

Wie sollte es aktuell auch anders sein: Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit fehlen zum jetzigen Zeitpunkt.