Von ASUS ist mit dem TUF Gaming VG279QM ein neuer Monitor mit einer besonders hohen Frequenz aufgetaucht. Das Modell soll als erster Monitor weltweit eine Bildwiederholungsfrequenz von satten 280 Hz bieten. Von einer derart hohen Frequenz sollen vor allem Gamer profitieren, wobei unklar bleibt, ob dies mit dem menschlichen Auge überhaupt noch sichtbar ist.

Als Basis setzt ASUS bei dem Bildschirm auf ein IPS-Panel. Dieses bietet eine Diagonale von 27 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Um überhaupt in den Bereich von 280 Hz/FPS zu kommen, ist eine derart niedrige Auflösung sicherlich eine Grundvoraussetzung, denn selbst aktuelle Hardware wird kein aktuelles Spiel in 4K so schnell berechnen können. Darüber hinaus erreicht das Display eine DisplayHDR-400-Zertifizierung. Die Reaktionszeit wird mit 4 ms angegeben. Um die hohe Frequenz auch nutzen zu können, wird außerdem ELMB unterstützt. Damit kann der Monitor sowohl mit NVIDIAs G-Sync als auch AMDs FreeSync umgehen und die Frequenz wird damit automatisch mit der Grafikkarte synchronisiert.

Bei den bereits bekannten technischen Daten wird außerdem ein Kontrastverhältnis von 1000:1 genannt und der sRGB-Farbraum soll zu 99 % abgedeckt werden. Als Anschlüsse stehen zwei HDMI-2.0-Ports sowie ein DisplayPort 1.2 bereit.

Der Preis des ASUS TUF Gaming VG279QM ist für Europa derzeit noch nicht bekannt, doch in Asien soll das Modell für umgerechnet rund 480 Euro verkauft werden. Ein Erscheinungstermin gibt es noch nicht.