Die meisten Mainboardhersteller bereiten gerade einen neuen Zyklus an Mainboardmodellen vor oder haben diese schon vorgestellt. In China hat Colorful das iGame X870E VULCAN OC V14 als Flaggschiff-Modell präsentiert. Mit dem X870E-Chipsatz und dem Sockel AM5 ausgestattet, nimmt das Board die Ryzen-Prozessoren der 7000er- und 9000er-Serie, inklusive der X3D-Modelle auf. Für das erste Quartal 2026 wird zudem die Veröffentlichung neuer Modelle wie des Ryzen 7 9850X3D erwartet.

Daneben bietet das iGame X870E VULCAN OC V14 zwei DIMM-Slots und soll in diesen je nach CPU bis zu 10.000 MT/s erreichen können. Die Spannungsversorgung erfolgt über 18+2+2 Phasen mit 110 A DrMos-Power-Stages. Da die meisten Nutzer nur einen PCI-Express-Steckplatz für die Grafikkarte benötigen, ist auch nur dieser durch die komplette abgedeckte Front zu erkennen. Weiter unten am Board befindet sich aber ein weiterer. Darüber hinaus vorhanden sind dreimal PCIe-5.0-x4 und zweimal PCIe-4.0-x4 für M.2-SSDs.

Am Anschluss-Panel vorhanden sind unter anderem zweimal USB4 mit bis zu 40 GBit/s, viermal USB 3.2 Gen 2x2 mit 10 GBit/s, ebenfalls viermal USB 3.2 Gen 2 mit 5 GBit/s und zweimal USB 2.0. Interne Erweiterungsmöglichkeiten für das USB gibt es natürlich ebenfalls. In das Netzwerk eingebunden werden kann das Mainboard mittels Wi-Fi 7 und Ethernet mit 5 GBit/s.

Ein Highlight des iGame X870E VULCAN OC V14 soll das integrierte Display sein. Dieses sitzt rechts der beiden DIMM-Steckplätze. Das Display kann per Software angepasst werden und eigene Inhalte darstellen. Per Software lassen sich darauf zudem Systeminformationen anzeigen.

Weitere Details zum iGame X870E VULCAN OC V14 sind auf der Produktseite zu finden. Die Marke Colorful ist hierzulande nicht im Handel zu finden. Mit der GeForce-RTX-30- und GeForce-RTX-40-Serie konnten einige Karten in Deutschland erstanden werden. Aktuell ist dies für Mainboards und Grafikkarten allerdings nicht der Fall.