Auf einem "Beyond Edge" getauften Event und mittels Livestream hat Gigabyte eine Reihe neuer Produkte vorgestellt. Dies geschieht Mitte September etwas außerhalb des sonst üblichen Rhythmus. An dieser Stelle wollen wir uns auf die neu vorgestellten Mainboards mit Sockel-AM5 für die aktuelle Ryzen-Prozessoren von AMD konzentrieren. Neu sind gleich vier Modelle mit X870E-Chipsatz und auch ein Sondermodell mit Holzoptik.

Vorgestellt wurden das X870E Aorus Master X3D Ice, X870E Aorus Pro X3D Ice, X870E Aorus Lite X3D, X870E Aorus Elite X3D Ice, X870E Areo X3D Wood und X870E Aorus Xtreme AI TOP X3D. Der Fokus aller Platinen liegt auf dem X3D-Turbo-Modus 2.0, mit dem Gigabyte bis zu 25 % an Gaming-Leistung herausholen will. Eine ähnliche Funktion gab es bereits. Die konkrete Umsetzung beinhaltete meist die Aktivierung von EXPO, Festlegung höherer Taktraten für einzelne Kerne, Abschaltung eines CCDs (wenn zwei vorhanden sind) und das die von SMT. Gigabyte umschreibt die Funktion wie folgt:

"X3D Turbo Mode 2.0 delivers enhanced gaming and multitasking performance over the first generation. Built-in AI model and hardware circuits dynamically optimize X3D processor parameters in real-time, significantly boosting Ryzen X3D performance."

Bei der Strom- und Spannungsversorgung geht Gigabyte auf bis zu 18+2+2-Spannungsphasen. Die PCBs haben bis zu acht Lagen und sollen damit eine stabile Versorgung sowie eine hohe Signalintegrität gewährleisten können. Die Spannungsphase und das PCB auf Vorder- und Rückseite soll zudem thermisch optimal abgedeckt sein. Dies gilt auch für die M.2-SSDs.

Eingesetzte Speicherkits sollen bis zu 9.000 MT/s erreichen können. Je nach Mainboard-Modell gibt es Ausstattungsmerkmale wie 10GbE, Wi-Fi 7, USB4 mit 65 W Power Delivery und vieles mehr. Die genauen Spezifikationen sind auf den Produktseiten zu finden.

Bisher gibt es keinerlei Informationen darüber, ab wann die neuen Mainboards im Handel verfügbar sein werden. Genannt werden auch nur die US-Preise vor Steuern:

Gigabyte X870E Aorus Master X3D Ice: 649 US-Dollar

Gigabyte X870E Aorus Pro X3D Ice: 449 US-Dollar

Gigabyte X870E Aorus Lite X3D: 349 US-Dollar

Gigabyte X870E Aorus Elite X3D Ice: 359 US-Dollar

Gigabyte X870E Areo X3D Wood: -

Gigabyte X870E Aorus Xtreme AI TOP X3D: -