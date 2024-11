Werbung

PC-Builds mit Mini-ITX-Mainboards stehen bei einigen Intressenten hoch im Kurs, doch sind die Mini-ITX-Platinen nicht so stark vertreten, wie die ATX-Modelle. Wenn es dann noch ein weißes Mini-ITX-Mainboard sein soll, wird die Schwierigkeit nochmals deutlich erhöht. Passend zur frischen Veröffentlichung des Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test) hat Gigabyte das X870I AORUS Pro Ice ins Sortiment aufgenommen, das aktuell noch nirgends erworben werden kann, jedoch bei vielen Interessenten in die engere Wahl kommen könnte.

Über die Abmessungen des Gigabyte X870I AORUS Pro Ice müssen wir keine Worte verlieren. Die Platine ist kompakt, hat dafür jedoch den Nachteil, dass weniger an Ausstattung draufpasst und dass alles etwas beengt zugehen kann. AMDs AM5-CPU wird von einem 8+2+1-Phasendesign angetrieben, wobei Gigabyte auf der VCore-Seite auf 110-A-Power-Stages setzt. Demnach steht für jede AM5-CPU genug Power zur Verfügung. Platzbedingt können lediglich zwei DDR5-UDIMMs eingesetzt werden und die maximale Kapazität beträgt 128 GB. Gigabyte gibt für das kleine Brett einen maximalen RAM-Takt von 4.400 MHz für DDR5-8800 an.

Für die dedizierte Grafikkarte bietet sich üblicherweise der PCIe-5.0-x16-Steckplatz an, der jedoch nur mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16 angebunden ist. Über den AM5-Prozessor ist der vorderseitige M.2-M-Key-Steckplatz bis PCIe 5.0 x4 und der rückseitige Anschluss bis PCIe 4.0 x4 an den Chipsatz angebunden. Hinzu kommen die beiden SATA-6GBit/s-Ports. Der ASM4242 ist natürlich auch in diesem Fall mit an Bord und stellt die beiden USB4-Anschlüsse bereit. Ansonsten gibt es im USB-Bereich noch jeweils viermal USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0. WiFi 7 wird über Realteks RTL9920AE-Modul und 2,5-GBit/s-LAN (Realtek RTL8125) für den Netzwerkbereich bereitgestellt. Den Audio-Part übernimmt der ALC4080 von Realtek.

Über den Preis für das Gigabyte X870I AORUS Pro Ice gibt es noch keine Informationen. Dies gilt auch für die Verfügbarkeit dieser kleinen Platine. Doch gerade durch die größtenteils positiven Tests zum Ryzen 7 9800X3D wird die Nachfrage für solch eine Platine nicht niedrig ausfallen. Innerhalb von einer Stunde waren für den deutschen Markt die verfügbaren Ryzen 7 9800X3D bereits ausverkauft.