Der Ryzen 7 9800X3D geht in den Verkauf

Gestern hatte der Ryzen 7 9800X3D seinen großen Auftritt und konnte in unserem Test vor allem mit einer herausragenden Spieleleistung überzeugen. Auch hinsichtlich der Anwendungsleistung kann AMD dank der zweiten Generation des 3D V-Cache an den richtigen Stellschrauben drehen. 529 Euro verlangt AMD für den aktuell besten Gaming-Prozessor.

Ab heute 15:00 Uhr wird der Ryzen 7 9800X3D im Handel verfügbar sein. Unter den interessierten Käufer machte sich mit Erscheinen der Tests die Angst breit heute leer auszugehen, denn anders als bei der PlayStation 5 Pro, die ebenfalls ab heute verfügbar ist, wird beim Ryzen 7 9800X3D von einer hohen Nachfrage ausgegangen.

Die Händler zeigen sich vorbereitet. Per Social-Media teilten Mindfactory, Alternate und Caseking Fotos und Video zum heutigen Verkaufsstart des Ryzen 7 9800X3D. Größere Stückzahlen kann hier aber wohl nur Mindfactory vorweisen und so bleibt die Frage offen, ob den Händlern der Ryzen 7 9800X3D ausgehen wird oder nicht.

Den Erfahrungsaustausch zum Ryzen 7 9800X3D würden wir gerne im Kommentar-Thread zum Test des X3D-Modells belassen. Eure Pläne und Erfahrungen zum Kauf eines Ryzen 7 9800X3D sind hier aber gerne gesehen.

Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 170 W 645 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 120 W 455 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,3 GHz 8x 1 MB 32 + 64 MB DDR5-5600 120 W 529 Euro Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 5,0 GHz 8x 1 MB 32 + 64 MB DDR5-5200 120 W 467 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 335 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 245 Euro

Update: Vorerst ausverkaft

Etwa 30 Minuten nach dem offiziellen Verkaufsstart sind die Lager der großen Händler, die den Ryzen 7 9800X3D zur unverbindlichen Preisempfehlung verkaufen, wohl schon geleert.

Mindfactory will morgen weitere Stückzahlen bekommen. Caseking gibt keinerlei Termin an. Alternate und ARLT ebenso. Im Geizhals-Preisvergleich wird der Ryzen 7 9800X3D bei einigen der genannten Shops als lagernd geführt, hier fehlt es aber offenbar an entsprechend aktuellen Daten.