Während wir bei ASUS im Rahmen der Gamescom 2024 gleich eine ganze Reihe kommender Mainboards für AMDs X870-Plattform zu Gesicht bekamen, zeigte man sich bei MSI deutlich zurückhaltender. Dennoch konnten wir auch hier ein bislang unveröffentlichtes Mainboard entdecken, das als Next-Gen-Motherboard bezeichnet wurde. Ohne, dass MSI eine genaue Bezeichnung oder gar einen Chipsatz nennt, ist klar, dass hinter dieser fast schon mysteriös wirkenden Bezeichnung Intels kommender Z890-Chipsatz für die im Oktober erwarteten Arrow-Lake-S-Prozessoren sowie der Sockel LGA1851 stecken.

Die ATX-Platine aus der Pro-Serie scheint dabei besonderen Wert auf eine einfache Handhabung gelegt zu haben. So lässt sich die Kühlkörper für die M.2-SSD werkzeuglos entfernen, um an den Steckplatz heranzukommen oder aber die Grafikkarte mittels eines Drucktasters einfacher aus dem PCIe-Slot herausziehen. Weitere M.2- und PCIe-Steckplätze sind zwar vorhanden, jedoch verfährt MSI hier ganz klassisch und setzt weiterhin auf die typische Steck-Arretierung oder aber Schrauben. Teilweise gibt es sogar keine zusätzliche Kühlung für die eingesteckten Komponenten.

Insgesamt lassen sich drei x16-Steckkarten sowie vier DDR5-SODIMM-Riegel auf der Platine einsetzen. Passiv gekühlt wird auch die Strom- und Spannungsversorgung für die kommende Intel-CPU.

Die Antennen für das integrierte WiFi- und Bluetooth-Modul sind ebenfalls über das rückseitige I/O-Panel einfach zu erreichen. Hier bietet das Board gleich zwei Thunderbolt-Ports, sieben USB-A-Buchsen und schnelles 5-Gbit/s-Ethernet sowie eine zusätzliche USB-C-Buchse an. Die integrierte Grafiklösung der Arrow-Lake-Plattform kann per HDMI angesteuert werden, die Soundausgabe erfolgt wahlweise über zwei Klinkenstecker oder einen S/PDIF-Ausgang. Weiterhin ist ein Button zum Flashen des BIOS ist über die Slotblende zu erreichen.

Wann und in etwa zu welchem Preis die Platine in die Läden kommen wird, wollte MSI nicht kommentieren. Gerüchte sprechen von einem Startschuss von Arrow Lake-S am 10. Oktober. Dann könnte die nächste Generation mit insgesamt 14 unterschiedlichen Prozessor-Modellen an den Start gehen.