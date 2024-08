Marktstart am 10. Oktober

Intels Veröffentlichung der LGA1851-Plattform samt neuer Mainboards, Chipsätze und die dazugehörigen Arrow-Lake-S-Prozessoren rückt immer näher. Schon vorab ist durchgesickert, dass der Core Ultra 9 285K als Flaggschiff-Modell dienen wird. Unterhalb davon wird es außerdem den Core Ultra 7 265K sowie den Core Ultra 5 245K geben. In zwei X-Beiträgen wurde nun ein umfangreiches Lineup mit interessanten Informationen gezeigt. Neben der Kern- und Threadanzahl sollen die Grund- und Turbotaktraten feststehen.

Während die 65W- und 35W-Prozessoren vermutlich zur CES 2025 an den Start gehen, geht es am 10. Oktober 2024 mit dem Core Ultra 9 285K, dem Core Ultra 7 265K(F) und dem Core Ultra 5 245K(F) los. Alle fünf Prozessoren werden einen offenen Multiplikator mitbringen und benötigen für diesen Einsatz zwingend ein LGA1851-Mainboard mit dem Z890-Chipsatz. Die F-Modelle werden bekanntermaßen ohne iGPU auskommen müssen.

Intels Core Ultra 9 285K verfügt über acht Performance- und 16 Effizienz-Kerne. Da Hyper-Threading bei den Performance-Kernen gestrichen wurde, sind es in Summe 24 Threads. Maximal 20 Threads sind es hingegen mit dem Core Ultra 7 265 K(F) mit der 8P- und 12E-Aufteilung. Mit dem Core Ultra 5 245 K(F) setzt Intel deutlicher die Schere an und belässt es bei der 6P- und 8E-Konfiguration.

Alle Arrow-Lake-S-Prozessoren unterstützen TBT 2.0 (Turbo Boost Technology), wobei TBMT 3.0 (Turbo Boost Max Technology) erst ab den Core-Ultra-7-Modellen unterstützt wird. Der obersten Riege in Form der Core-Ultra-9-285-Serie ist alleinig TVB (Thermal Velocity Boost) vorbehalten und reicht beim Core Ultra 9 285K bis 5,7 GHz. Da die Angaben noch nicht von Intel selbst bestätigt worden sind, sollten diese mit Vorsicht genossen werden. Offen sind dann noch die Preise. Zumindest mit den K(F)-Modellen soll es am 10. Oktober 2024 losgehen. Zuvor sollten die ersten LGA1851-Mainboards verfügbar sein, die durchaus auf der Gamescom in dieser Woche vorgestellt werden könnten.