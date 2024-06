Werbung

Nicht nur das MAG X870 TOMAHAWK WIFI und das PRO X870-P WIFI wurden von MSI angeteasert, sondern auch das X870E Valkyrie von Biostar. Ja, Biostar ist weiterhin im Mainboard-Segment unterwegs, auch wenn das nicht jeder Nutzer auf dem Schirm haben mag. Mit dem X870E Valkyrie zeigt als erstes Biostar den Chipsatz-Vollausbau. Denn wer mit dem AM5-Sockel in die Vollen gehen möchte, muss zu einem X870E-Mainboard greifen. Auch das X870E Valkyrie ist demnach bereits bei der Auslieferung vollständig mit den nun offiziell vorgestellten Ryzen-9000-Prozessoren kompatibel.

Ausschließlich ein X870E-Mainboard wird über zwei Promontory21-Chips verfügen - genau wie bei einer X670(E)-Platine - und ist Teil der "neuen" AMD-800-Chipsätze. Auch die Ermöglichung von USB4 in Form des ASM4242 von ASMedia wird von AMD bei einem X870(E)-Mainboard vorgeschrieben und ist demnach natürlich auch beim Biostar X870E Valkyrie mit an Bord. Es baut auf dem ATX-Format auf und stellt auch vier DDR5-UDIMM-Bänke bereit, was den RAM-Ausbau bis 256 GB erlaubt. Laut Biostar wird die AM5-CPU von einem massiven 22-Phasendesign und 110A-Power-Stages sehr potent angetrieben. Generell kommen zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Steckplätze zum Einsatz, die nur in Verbindung mit einer Ryzen-7000- und 9000-CPU ohne Einschränkungen genutzt werden können. Die 16 PCIe-5.0-Lanes werden dann in den Modi x16/x0 und x8/x8 aufgeteilt.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind mindestens einmal M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4, dazu sechsmal SATA-6GBit/s und natürlich USB4 über den ASM4242, der bis zu zwei USB4-Ports ansteuern kann und mit PCIe 4.0 x4 angebunden ist. Anders als MSI mit den ersten X870-Platinen vertraut Biostar beim X870E Valkyrie nicht auf einen LAN-Port bis 5 GBit/s, sondern "nur" bis 2,5 GBit/s. Die Anbindung erfolgt über den Realtek RTL8125BG. Alternativ ist auch ein WiFi-7-Modul mit an Bord, das auch Bluetooth 5.4 unterstützt. Beim Audio-Codec hat sich das Unternehmen für den ALC1220 entschieden, der ebenfalls von Realtek kommt.

Die Pressemitteilung von Biostar gab leider nicht preis, wann und zu welchem Preis das X870E Valkyrie hierzulande erhältlich sein wird.