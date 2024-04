Zunächst nur in China

Zu weit früheren Zeiten bot auch Sapphire AMD-Mainboards an, die aktuell bei den AMD-Grafikkarten breit aufgestellt sind. Auf der Sapphire-Webseite selbst wird nun ein neues Mainboard gelistet und ist brandneu ins Sortiment aufgenommen worden. Das Nitro+ B650I WiFi Ultra Platinum ist daher ganz klar für AMDs AM5-Prozessoren konzipiert und stellt den beliebten und in den meisten Fällen auch ausreichenden B650-Chipsatz mit einem Promontory21-Chip bereit. Das I hinter der Chipsatz-Bezeichnung sagt dabei unmissverständlich aus, dass die Platine auf dem kompakten Mini-ITX-Format aufbaut.

Obwohl Sapphire von AMDs Vorgaben her die Erlaubnis hätte, einen M.2-M-Key-Steckplatz mit PCIe 5.0 x4 anzubinden, hat sich Sapphire dagegen entschieden. Der vorderseitige und der hinterseitige M.2-Konnektor arbeitet bis PCIe 4.0 x4. Der PCIe-x16-Slot wurde folgerichtig mit maximal PCIe 4.0 x16 angebunden. Viermal SATA 6GBit/s sind allerdings ebenfalls mit an Bord. Platzbedingt haben es lediglich zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke auf das Nitro+ B650I WiFI Ultra Platinum geschafft. Sofern Sapphire hierbei die AGESA-Versionen auf dem aktuellsten Stand hält, können theoretisch bis 128 GB Arbeitsspeicher verbaut werden, in jedem Fall werden es bis 96 GB sein. Das Ganze dann bis 6.000 MT/s, dessen Bereich ohnehin im Sweetspot liegt.

Die AM5-CPU wird von einem 8-Phasen-Design und 70A-Spannungswandlern angetrieben. Generell ist dabei von auszugehen, dass keinerlei TDP-Beschränkung vorliegt, sodass im Höchstfall daher also auch der Ryzen 9 7900X und der 7950X aufgeschnallt werden können, die eine TDP von 170W bieten. Das I/O-Panel bietet einen runden Mix aus diversen Anschlüssen, darunter jeweils zweimal USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0. Jedoch auch eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle ist mit von der Partie. Neben einem RJ45-LAN-Port hat Sapphire außerdem ein WiFi-6-Modul berücksichtigt. Welcher Controller jeweils verbaut sind, ist nicht ersichtlich. Dies gilt übrigens auch für den Audio-Codec.

Derzeit nur in China erhältlich

Aktuell ist das Nitro+ B650I WiFi Ultra Platinum ausschließlich in China erhältlich und kostet 1.689 RMB (Renminbi Yuan), was umgerechnet 233 US-Dollar entspricht. Ob diese Platine auch den Weg in andere Regionen dieser Welt finden wird, ist derzeit unklar.