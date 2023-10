Werbung

Für die LGA1700-Plattform erwartet uns noch in diesem Jahr ein Refresh in Form neuer Mainboards mit Z790- und B760-Chipsatz. Als Merkmal in den technischen Daten wird zumeist die Unterstützung von WiFi 7 genannt. An dieser Stelle wird es etwas heikel für uns, denn warum die Hersteller dabei einen Grund für den Refresh der LGA1700-Boards haben, dazu können wir an dieser Stelle nichts weiter sagen. Die Gerüchteküchte dürfte jedoch ausreichend Informationen für eine Argumentation seitens der Hersteller vorhalten.

Längst kein Geheimnis und teilweise schon verfügbar sind einige der Refresh-Boards – darunter das Gigabyte Z790 AORUS Elite X WIFI7. Dieses ist ab 350 Euro im Handel erhältlich, wenngleich noch nicht lieferbar. Bei uns bereits eingetroffen sind das MSI MAG Z790 Tomahawk Max Wifi und MSI MEG Z790 Ace Max.

Gigabyte Z790 AORUS Elite X WIFI7

Das Gigabyte Z790 AORUS Elite X WIFI7 bietet die Unterstützung für die aktuelle 13. Core-Generation sowie laut Gigabyte "next-gen processors". Die Unterschiede zwischen der Version 1.0 und 1.1 dieses Boards stellt Gigabyte in Form einer Vergleichstabelle auf der eigenen Seite gut dar.

Die wichtigsten Merkmale sind neben dem Sockel LGA1700 sicherlich die vier DIMM-Steckplätze für ein DDR5, welcher per EXPO bis zu 8.266 MT/s erreichen können soll. Des Weiteren gibt es 1x PCIe 5.0 x16 über die CPU und 2x PCIe 4.0 x4 über den Chipsatz. Von den vier M.2-Steckplätzen ist einer per PCIe 5.0 x4 an den Prozessor angebunden, während die weiteren drei zwar ebenfalls per PCIe 4.0 x4 verbunden sind, allerdings ebenfalls über den Chipsatz. Weiterhin geboten werden 6x SATA, 1x USB 3.2 Gen 2x2, 1x USB 3.2 Gen 2 (jeweils Typ-C) und 2x USB 3.2 Gen 2 sowie 5x USB 3.2 Gen 1 (jeweils als Typ-A).

WiFi 7 ist wie gesagt ebenfalls an Bord. Hinzu kommt eine kabelgebundene 2,5GbE-Netzwerkschnittstelle. Alle weiteren Informationen finden sich auf der Produktseite bei Gigabyte.

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Auf Basis des MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI unterstützt das Mainboard alle Prozessoren der 12. und 13. Core-Generation. Mit Arbeitsspeicher bestückt werden kann das Board auf vier DIMMs und je nach Bestückung nennt MSI eine mögliche Transferrate von bis zu 7.800 MT/s.

Der primäre PCIe-Steckplatz verwendet ein PCI-Express 5.0 und bietet 16 Lanes. Ein weiterer PCIe 4.0 x4 und PCIe 4.0 x1 kommen über den Chipsatz. Genau wie beim Modell von Gigabyte können vier M.2-SSDs verbaut werden, von denen einer per PCIe 5.0 x4 über den Prozessor angebunden ist. Die weiteren drei kommen per PCIe 4.0 x4 über den Chipsatz. Zudem vorhanden sind acht SATA-Anschlüsse, allerdings sind nicht alle SATA- und M.2-Anschlüsse gleichzeitig nutzbar.

An USB-Anschlüsse geboten werden 4x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) und 1x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C). Die Netzwerk-Kommunikation findet über ein 2,5GbE oder WiFi 7 statt.

Sämtliche technischen Daten zum MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI finden sich auch hier auf der Produktseite bei MSI.

MSI MEG Z790 ACE MAX

Etwas über dem MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI angesiedelt, ist das MSI MEG Z790 ACE MAX. Im Vergleich zum TOMAHAWK gibt es beim Z790 ACE MAX keinerlei Unterschiede in der Unterstützung der Prozessoren und des Arbeitsspeichers. Per Thunderbolt-Chip werden jedoch zwei Typ-C-Anschlüsse realisiert, die Thunderbolt 4 unterstützen. Zudem bietet das MEG Z790 ACE MAX einen weiteren M.2-Slot, dafür fallen zwei SATA-Anschlüsse weg. Unterschiede gibt es außerdem beim Angebot der USB-Anschlüsse.

Ein Punkt ist auch hier die Netzwerk-Kommunikation. Neben WiFi 7 sind gleich zweimal 2,5GbE vorhanden. Auf der E-ATX-Platine ist allerdings noch viel Platz für weitere Anschlüsse und Schnittstellen.

Ein Blick auf die Produktseite des MEG Z790 ACE MAX bei MSI offenbart die weiteren technischen Details.

Zu gegebener Zeit werden wir die Tests der neuen Mainboards präsentieren. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir aber schon einmal eine grobe Übersicht plus echte Fotos bieten.