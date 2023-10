Werbung

Intels Raptor Lake Refresh-CPUs der vierzehnten Generation sind von einem weiteren kanadischen Händler (die Preise sind inzwischen nicht mehr online) mit ähnlichen Preisen wie die aktuelle Generation gelistet worden. Es zeichnet sich daher ab, dass beide Generationen in ihrer Preisstruktur ähnlich aufgebaut sein könnten und es nicht zu deutlich höheren Preisen für die einzelnen Modelle kommt.

Bisher waren nur zwei Preislisten durchgesickert. Eine davon von einem europäischen Händler, welcher allerdings einen etwas größeren Preisaufschlag für die neuen Prozessoren gegenüber den Vertretern der 13. Generation veranschlagt, und eine kanadische Liste, mit Preisen, die näher an denen der Vorgängern angelehnt sind. Mit der neuen Preisliste eines weiteren kanadischen Händlers, ist ein weitere dazugekommen, die die neuste Generation der Intel-Prozessoren preislich in der Nähe der 13. Generation verortet.

Die aktuelle Preisliste von Canada Computers:

Intel-CPUs 13. Gen Preise (Canada Computers) Intel-CPUs 14. Gen Preise (Canada Computers) Preisunterschied Core i9-13900K 769,00 CAD Core i9-14900K N/A N/A Core i9-13900KF 739,00 CAD Core i9-14900KF 779,00 CAD + 5,4 % Core i7-13700K 579,00 CAD Core i7-14700K 589,00 CAD + 1,7 % Core i7-13700KF 529,00 CAD Core i7-14700KF 549,00 CAD + 3,7 % Core i5-13600K 419,00 CAD Core i5-14600K 449,00 CAD + 7,1 % Core i5-13600KF 399,00 CAD Core i5-14600KF 399,00 CAD + 0,0 %

Basierend auf der obigen Liste ziehen die Preise der Intel Raptor Lake Refresh CPUs der 14. Generation gegenüber 13er Serie nur geringfügig an – zumindest für den kanadischen Markt. Der größte Aufschlag findet sich dort zwischen dem Core i5-14600KF und dem Core i5-13600KF. Die Intel Core i9-14900K-CPU fehlt hingegen in der Auflistung, dürfte aber etwa den gleichen durchschnittlichen Preisanstieg von 3,5 Prozent aufweisen. Bei der vorherigen Preisliste von PC-Canada waren die Schwankungen zwischen den Modelle etwas geringer, hier bewegte sich der Preisaufschlag zwischen 2,4 und 3,8 Prozent, was eine ähnlichen geringen Preisdurchschnitt ergibt.

Die 14. Generation der Intel Core-CPUs wird weiterhin das Raptor-Lake-Design verwenden. Auszeichnen soll sie sich durch höhere Taktraten (bis zu 6 GHz) und die Unterstützung für schnelleren DDR5-Speicher. Hinzukommt allerdings auch eine gesteigerte Leistungsaufnahme (von vermutlich fast 300 W).

Zu beachten ist, dass die Preise nur den vorläufigen Zustand widerspiegeln. Da die Prozessoren noch einige Wochen von der Markteinführung entfernt sind, können sich dahingehend auch noch Änderungen ergeben.