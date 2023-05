Werbung

Als Reaktion auf zahlreiche defekte Ryzen-7000-Prozessoren haben AMD und die Mainboard-Hersteller schnelle BIOS-Updates veröffentlicht, welche die SoC-Spannung beschränken. Diese Updates basieren allesamt noch auf der AGESA-Version 1.0.0.6. Die AGESA ist eine Programmbilbiothek, die ein Basisbaustein für das BIOS ist. AMD liefert mehr oder weniger regelmäßig neue AGESA-Versionen und verbessert darin zum Beispiel das Verhalten des Speichercontrollers.

Die womöglich endgültige Beseitigung des Problems mit den zu hohen Spannungen soll mit der AGESA-Version 1.0.0.7 erfolgen. Diese wurde den Mainboard-Herstellern bereits zur Verfügung gestellt, ASUS und ASRock haben bereits entsprechende Beta-Versionen veröffentlicht.

Nun beginnt für viele das Chaos, denn es dauerte nicht lange, bis die ersten Berichten auftauchten, nach denen die BIOS-Versionen mit AGESA 1.0.0.7 noch mit zahlreichen Bugs versehen und zudem Einschränkungen besitzen, die 192 GB an Speicher nur noch mit 4.400 MT/s arbeiten lassen. Zudem soll die AGESA-Version 1.0.0.7 doch noch nicht die Fehler in der Temperaturüberwachung (ROCHOT Control und PROCHOT Deassertion Ramp Time) beheben. Dies soll erst mit einer späteren Version erfolgen, die intern aktuell als 1.0.7.0 und 1.0.9.0 getestet werden.

An dieser Stelle gibt es mehrere Dinge zu beachten, die im Verlaufe der Diskussionen gerne durcheinander geraten oder schlicht falsch wiedergegeben werden:

Ob die AGESA-Version 1.0.0.7 nun bereits die Fehler in der Temperaturüberwachung behebt, ist weder zu belegen noch zu widerlegen. Wir haben dazu eine Anfrage bei AMD gestartet.

Eine "Standard-Konfiguration" mit 2x 16 GB, 2x 32 GB oder 4x 16 GB liefen in unseren Tests mit einem Ryzen 7 7800X3D auf eine ASUS ProArt X670E-Creator WIFI mit dem BIOS 1410 mit AGESA 1.0.0.7 problemlos mit 6.000 MT/s. Dass 4x 48 GB nun nicht mehr mit 6.000 MT/s arbeiten, ist durchaus möglich und sicherlich für den Nutzer einer solchen Konfiguration auch frustrierend. Daraus ein grundsätzliches Problem für den Einsatz schneller EXPO-Speichermodule zu machen, ist aber sicherlich nicht zielführend.

Mehr Transparenz für die AGESA-Versionen

Auch wenn es sicherlich nicht hilft, wenn Informationen aus internen Entwickler-Versionen mit bereits verfügbaren BIOS-Versionen vermischt werden, so sehen wir hier auch AMD in der Pflicht, etwas mehr Transparenz an den Tag zu legen. Die Mainboard-Hersteller beschränken sich auf die wichtigsten Änderungen und behandeln diese nur auf einer sehr rudimentären Informations-Ebene.

Optional wünschenswert wäre es, wenn der Nutzer mehr Informationen über die Änderungen erhält. Gerade im Falle potentieller Hardwareschäden ist es sicherlich wichtig, ein möglichst hohes Transparenzlevel einzurichten.