Die UEFI/BIOS/AGESA-Übersicht für AM4 erfreute sich großer Beliebtheit und natürlich sollte es auch für die neuen Sockel AM5 eine solche geben. Tut es auch, allerdings ging dies bei uns bisher aufgrund der vielen Hardware-Launches unter. Nun aber ist es sicherlich Zeit einmal auf die neue AGESA/UEFI/BIOS/SMU-Tabelle für die AM5-Plattform zu verweisen.

In der neuen Version wird die Tabelle allerdings nicht mehr direkt im Forum angeboten, sondern in Form einer Google-Sheets-Tabelle. Dies hat den Vorteil, dass sich die Tabelle deutlich einfach bearbeiten lässt und eine größere Übersicht bietet.

Nach Herstellern und Chipsatz-Serie sortiert findet ihr hier immer das aktuelle BIOS und die dazugehörige Information über die dort verwendete AGESA-Version.

Außerdem gibt es hier eine Übersicht über die verwendeten SMUs (System Management Unit), die Auskunft darüber geben, welche CPU-Serien unterstützt werden. Bisher sind hier nur die Raphael getauften Desktop-Modelle der Ryzen-7000-Serie zu finden. Für die APUs (Phoenix) und Modelle mit 3D V-Cache (Raphael-X) wird es aber eine neue SMU-Version geben.

Für an der AM5-Plattform interessierte Nutzer und solche die ein bestimmtes Mainboard einsetzen und über das neueste BIOS informiert sein sollen, bietet sich ein Blick in die AGESA/UEFI/BIOS/SMU-Tabelle immer an.