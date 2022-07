Auch ASUS mit Z690 bereit für Raptor Lake

Nachdem ASRock bereits die Kompatibilität zu den "next Generation Intel Processors" bekanntgegeben hat, folgt nun auch ASUS. Per Support-Seite wird verkündet, dass alle Modelle mit Z690-Chipsatz per BIOS-Update für die nächste Welle an Intel-Prozessoren bereit gemacht werden.

Dies sind die folgenden Modelle:

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ProArt Z690-CREATOR WIFI

PRIME Z690-A

PRIME Z690-P WIFI

PRIME Z690-P

PRIME Z690-P WIFI D4

PRIME Z690-P D4

PRIME Z690M-PLUS D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS D4

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Die kommende BIOS-Version 1601 soll die Kompatibilität herstellen. Aktuell bietet ASUS die Version 1504 an.