Auch ASUS mit Z690 bereit für Raptor Lake (Update)

Nachdem ASRock bereits die Kompatibilität zu den "next Generation Intel Processors" bekanntgegeben hat, folgt nun auch ASUS. Per Support-Seite wird verkündet, dass alle Modelle mit Z690-Chipsatz per BIOS-Update für die nächste Welle an Intel-Prozessoren bereit gemacht werden.

Dies sind die folgenden Modelle:

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL: 1601

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME: 1601

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA: 1601

ROG MAXIMUS Z690 HERO: 1601

ROG MAXIMUS Z690 APEX: 1601

ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA: 1601

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI: 1601

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI: 1601

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI: 1601

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4: 1601

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI: 1601

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI: 1601

ProArt Z690-CREATOR WIFI: 1601

PRIME Z690-A: 1601

PRIME Z690-P WIFI: 1603

PRIME Z690-P: 1603

PRIME Z690-P WIFI D4: 1603

PRIME Z690-P D4: 1603

PRIME Z690M-PLUS D4: 1603

TUF GAMING Z690-PLUS: 1601

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI: 1601

TUF GAMING Z690-PLUS D4: 1601

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4: 1601

Weitere Modelle, für die das BIOS-Update am 15. Juli folgen soll:

ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

ProArt B660-CREATOR D4

PRIME H670-PLUS D4

PRIME B660-PLUS D4

PRIME B660M-A WIFI D4

PRIME B660M-A D4

PRIME B660M-A AC D4

PRIME B660M-K D4

PRIME H610M-A D4

PRIME H610M-E D4

PRIME H610M-D D4

PRIME H610M-K D4

TUF GAMING H670-PRO WIFI D4

TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4

TUF GAMING B660M-PLUS WIFI

TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4

TUF GAMING B660M-PLUS D4

TUF GAMING B660M-E D4

Die kommende BIOS-Version 1601 soll die Kompatibilität herstellen. Aktuell bietet ASUS die Version 1504 an.

Update:

Für einige Mainboards hat ASUS das BIOS 1601 bzw. 1603 bereits veröffentlicht. Für die anderen Modelle mit B660-, H670- und H610-Chipsatz soll das aktualisierte BIOS am 15. Juli folgen. Wir haben die Auflistung (oben) entsprechend ergänzt.

ASUS verweist darauf, dass die Unterstützung für Raptor Lake nur für einen Systemstart ausreichend ist. Leistungstests sollten damit nicht erstellt werden:

"Bitte beachten Sie, dass die erste BIOS-Version nur zum Starten dient und nicht für Leistungstests geeignet ist. Eine voll funktionsfähige Version wird zur Verfügung gestellt, wenn die neuen CPUs auf den Markt kommen."