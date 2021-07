21 Spulen für reines OC: EVGA bietet das Z590 Dark für 620 Euro an

Abseits des bereits erhältlichen EVGA Z590 FTW WIFI hat der US-amerikanische Hersteller nun auch das Z590 Dark in Aussicht gestellt, das erneut rein für den Overclocking-Einsatz entwickelt wurde. Die CPU-Spannungsversorgung besteht aus beachtlichen 21 Spulen, die dem LGA1200-Prozessor Beine machen sollen. Aber auch der Arbeitsspeicher soll nicht zu kurz kommen.

Genau wie beim EVGA Z490 Dark, von dem es auch eine K|NGP|N-Edition gibt, wurde der Sockel LGA1200 und die beiden DDR4-UDIMM-Speicherbänke um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, was der Kühlung zu Gute kommen soll. Wer sich nun wundert, warum das EVGA Z590 Dark nur zwei DDR4-Slots hat, dies hat einen entscheidenden Vorteil beim RAM-Overclocking, da beide Steckplätze dichter am Prozessor positioniert sind, dennoch das Dual-Channel-Interface berücksichtigen und auf diese Weise in der Theorie zu höheren Speichertaktraten fähig sind. Generell werden die Interferenzen und die Latenzen weitestgehend minimal gehalten. Bis zu 64 GB RAM können installiert werden bei einer von EVGA angegebenen Maximal-Taktfrequenz von 5.333 MHz (effektiv).

Optisch fällt sofort der großflächige VRM-Kühler aus reinem Kupfer und feinen Kühlfinnen auf, der gleichzeitig auch die Temperatur vom Z590-Chipsatz in Schach hält. Er hat jedoch primär die Aufgabe, die Spannungswandler der insgesamt 21 CPU-Spulen auf Temperatur zu halten. Zwei PWM-gesteuerte Lüfter unterstützen die Kühlung. Unbekannt ist derzeit noch, welche Spannungswandler EVGA verwendet, wir gehen allerdings mindestens von Modellen aus, die 90 A liefern können. Interessant ist, dass EVGA für das E-ATX-PCB gleich zehn Layer verwendet, was für extremes Overclocking ebenfalls sehr vorteilhaft sein kann.

Vorteilhaft können aber auch die um 90 Grad angewinkelten Stromanschlüsse sein. Sowohl der 24-polige-Anschluss als auch die beiden 8-Pin-Konnektoren befinden sich an der rechten Seite nebeneinander, gefolgt von einem ebenfalls angewinkelten USB-3.2-Gen1-Header. Weitere Highlights sind die beiden Diagnostik-Segmentanzeigen und dazu zahlreiche Buttons, die die Overclocking-Session komfortabel gestalten. Mit dabei sind auch zwei Probelt-Anschlüsse, mit denen sich die wichtigsten Spannungen in Echtzeit erfassen lassen.

Davon abgesehen gibt es jedoch auch noch etwas Ausstattung an die Hand. Zwei PCIe-4.0-x16-Steckplätze auf mechanischer Basis treten direkt mit der LGA1200-CPU in Kontakt und der Z590-Chipsatz nimmt sich dem PCIe-3.0-x4-Slot an. Dazu gibt es insgesamt drei M.2-M-Key-Steckplätze, von denen der obere in Verbindung mit Rocket Lake-S maximal im PCIe-4.0-x4-Modus arbeiten kann. Es lassen sich jedoch auch bis zu acht SATA-Geräte an das EVGA Z590 Dark anschließen. Hinzu kommen in Summe fünf USB-3.2-Gen2-, vier USB-3.2-Gen1 und sieben USB-2.0-Ports. Ein USB-2.0-Port befindet sich in der Typ-A-Ausführung direkt onboard und ermöglicht ein BIOS-Update ohne installierten Prozessor. Aber auch ein USB-3.2-Gen2x2-Typ-C-Anschluss hält sich am I/O-Panel auf, genau wie gleich zwei 2,5-GBit/s-LAN-Buchsen über zwei Intel I255-V-Controller. Alternativ ist jedoch auch ein Wi-Fi-6-Modul mit an Bord. Den Audio-Part übernimmt Realteks ALC1220-Codec.

Das EVGA Z590 Dark ist derzeit im eigenen Online-Shop für gegenwärtig 519,99 Euro ohne Mehrwertsteuer gelistet, lässt sich allerdings noch nicht bestellen. Lange dürfte dies jedoch nicht mehr dauern, bis der Bestell-Button erscheint.