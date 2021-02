CPU/VRM unter Wasser: MSIs MPG Z590 CARBON EK X ist in der Redaktion eingetroffen

Wie schon mit dem MPG Z490 CARBON EK X schickt MSI als Nachfolger das MPG Z590 CARBON EK X ins Rennen und bringt ebenfalls einen Monoblock-Wasserkühler mit, der neben dem LGA1200-Prozessor die Spannungswandler kühlt. Doch um diesen Kühler adäquat zu verwenden, bedarf es natürlich einer Custom-Wasserkühlung. Das Sondermodell von MSI ist nun ebenfalls bei uns angekommen und wird – wie alle Z590-Mainboards auch – von uns begutachtet und getestet werden.

Nicht nur die Z490-Version, auch die neue Z590-Variante wurde von MSI in Kooperation mit dem Wasserkühlungs-Experten EKWB entwickelt, wobei EKWB den Monoblock-Wasserkühler und MSI selbstverständlich die Platine selbst entwickelt hat. Dabei wurde der Kühler vom Vorgängermodell nicht einfach nur 1:1 übernommen, sondern an einigen Stellen verbessert und mit einem Flow-Indicator ausgestattet. Für den Wasserein- und -abfluss dienen zwei G1/4-Gewinde, das bei der Wasserkühlung weit verbreitet ist. Der Platine wird außerdem ein Leak-Tester von EKWB beigelegt, der vom Unternehmen ansonsten für einen Preis von 34,90 Euro separat angeboten wird.

Das Board selbst entspricht bis ins kleinste Detail dem MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI (Hardwareluxx-Preview), das ebenfalls schon in der Redaktion auf den Test wartet und dem Anwender eine Menge Ausstattung mit an die Hand gibt. Für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher bieten sich die vier DDR4-RAM-Bänke an und sollen laut MSI bis zu einer effektiven Taktrate von 5.333 MHz mitspielen. Zwei der mechanischen PCIe-x16-Steckplätze arbeiten direkt mit der LGA1200-CPU zusammen und können daher entweder im x16/x0- oder x8/x8-Modus arbeiten. Dabei ist nur mit den neuen Rocket-Lake-S-Prozessoren (elfte Core-Generation) die Nutzung von PCIe 4.0 möglich und schließt die Nutzung vom obersten M.2-Steckplatz mit ein.

Zwei zusätzliche M.2-M-Key-Schnittstellen treten mit dem Z590-Chipsatz in Kontakt und arbeiten daher höchstens mit PCIe 3.0 x4. Zu den Storage-Anschlüssen gesellen sich jedoch auch sechsmal SATA 6GBit/s, ebenfalls nativ angebunden. Für die USB-Geräte halten sich hingegen jeweils viermal USB 3.2 Gen2 und Gen1 sowie achtmal USB 2.0 bereit. Als Highlight ist außerdem eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle (USB Typ-C) mit an Bord. Von den vier Status-LEDs abgesehen bringt das MPG Z590 CARBON EK X auch eine Diagnostic-LED und einen Flash-BIOS-Button am I/O-Panel mit.

Um die Audio-Ausgabe kümmert sich Realteks neuer ALC4080-Codec, zusammen mit sieben Audio-Kondensatoren und Intels I255-V-LAN-Controller können Daten mit bis zu 2,5 GBit/s geschoben werden. Für die kabellose Netzwerkverbindung ist zudem Intels Wi-Fi-6E-AX210-Modul mit von der Partie, das unter optimalen Bedingungen auf bis auf 2,4 GBit/s kommt. Für das MSI MPG Z590 CARBON EK X wurden uns 499 US-Dollar genannt.