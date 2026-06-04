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NZXT neues Showgehäuse H6 RGB+ (2026) haben wir bereits direkt zur Computex getestet. Doch NZXT hat in Taipeh noch weitere Neuheiten im Gepäck. Im Video stellen wir außerdem die besonders auffälligen Ultra-RGB-Lüfter und die RGB-Serie vor.

Wir zeigen im Video die 360-mm-Variante, also ein Uniframe-Modell, bei dem praktisch die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern in einem gemeinsamen Lüfterrahmen sitzen. NZXT beleuchtet nicht nur die Rotoren, sondern auch diesen Rahmen besonders intensiv. Dadurch wird für eine eindrucksvolle Beleuchtungswirkung gesorgt. Alternativ gibt es in dieser Lüfterserie auch 120-, 140-, 240-, 280- und sogar 420-mm-Modelle. Die Produktbezeichnungen für die einzelnen Modelle sind F120U, F140U, F240U, F280U, F360U und F420U. Dabei gibt es jeweils schwarze und weiße Varianten.

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Die Modelle mit 120-mm-Rotoren laufen mit bis zu 2.250 U/min, die mit 140-mm-Rotoren sogar mit bis zu 2.400 U/min. Während die 120- und 140-mm-Modelle 32 A-RGB-LEDs haben, kommen die Modelle mit drei Rotoren auf 96 A-RGB-LEDs. Über NZXTs CAM-Software kann die Beleuchtung jeder einzelnen RGB-LED angesteuert werden. Diese Serie soll bald in den Handel kommen. Die Preise liegen zwischen 36,99 und 129,99 Euro.

Neben den Ultra-RGB-Lüftern bringt NZXT auch die RGB-Serie auf den Markt. Die wird etwas schlichter beleuchtet und ist uns schon aus dem H6 RGB+ (2026) bekannt. Auch hier gibt es 120-, 140-, 240-, 280-, 360- und 420-mm-Modelle. Die beiden letztgenannten bietet NZXT zudem in Reverse-Ausführungen an. Für diese Serie liegt die Preisspanne zwischen 19,99 und 69,99 Euro.