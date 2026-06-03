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Das 2026er H6 ist ein kompakter Dual-Chamber-Midi-Tower, mit dem NZXT eine neue Designsprache einführt. Das Showgehäuse soll gleichzeitig für einen bestens sichtbaren, aufgeräumten und effektiv gekühlten Build sorgen.

NZXT bleibt seiner Produktstrategie treu, einmal etablierte Produkte in größeren Abständen durch neue Modelle abzulösen. So haben wir mit dem H6 Flow RGB bereits 2023 ein H6-Modell getestet. Schon dieses ATX-Gehäuse war als Showgehäuse mit Airflow-Optimierung ausgelegt. Beim 2026er-Modell wird dieser Gedanke nun fortgeführt und weiterentwickelt.

Einmal mehr kann die Hardware in der Mainboardkammer durch ein Glasseitenteil und eine Frontglasscheibe präsentiert werden. Beim neuen Modell bilden diese Glasflächen nun aber eine Einheit und sorgen damit für einen noch konsequenteren Panoramablick. Am Übergang von der Front zur rechten Gehäuseseite hat NZXT auch beim neuen Modell drei schräg orientierte 120-mm-Lüfterplätze umgesetzt. Insgesamt stehen sogar zehn 120-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Unter dem Deckel kann ein 360-mm-Radiator verbaut werden. Für Ordnung soll nicht nur der Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern, sondern auch die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards sorgen.

NZXT bietet das neue H6 in der Basisvariante lüfterlos für attraktive 109,90 Euro an. Das von uns getestete H6 RGB+ hat hingegen ab Werk gleich zwei vormontierte F360 RGB Reverse Single-Frame-Lüfter und einen F120 RGB-Lüfter. Die Lüfter sorgen für einen deutlichen Aufpreis: Diese Variante kostet 199,90 Euro.

Dem Gehäuse liegen als Zubehör eine Anleitung und eine Sortierbox mit Montagematerial und schwarzen Kabelbindern bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: