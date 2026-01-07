Werbung

MSI stellt zur CES eine neue Flaggschiff-AiO-Kühlung und zwei Luftkühler vor. Auffällig an allen drei Produkten sind die verbauten Displays - und das teils auch wegen Größe und Form.

Besonders mächtig wird das Display bei der AiO-Kühlung MEG CORELIQUID E15 360. MSI spendiert ihr ein 6,67-Zoll-2K-Curved-OLED-Display mit 3D-Effekt. Man macht damit den TRYX Panorama-Modellen Konkurrenz. Das gewölbte Display ist vor allem dann praktisch, wenn ein Gehäuse mit Glasseitenteil und Glasfront genutzt wird.

Laut MSI soll sich die MEG CORELIQUID E15 360 aber nicht nur durch ihr Display auszeichnen. Man gibt an, dass die Kühlleistung deutlich gesteigert wurde. Dafür kommt ein 31 mm dicker Radiator mit größerer Kühlfläche zum Einsatz. Das TriFlow Reversal-Lüfterdesign soll die Luftstromleistung steigern und Turbulenzen reduzieren. Anstelle von drei einzelnen Lüftern wird ein Single-Frame-RGB-Lüfter (in ähnlicher Form von NZXT bekannt) genutzt. Optisch wertet ihn ein Außenrahmen aus Aluminium auf. Die Verkabelung soll durch MSIs EZ Conn erleichtert werden. Dabei werden Lüftersteuerung, A-RGB-Beleuchtung und USB-Signale in einem Anschluss kombiniert. Um von EZ Conn zu profitieren, benötigt man allerdings ein geeignetes MSI-Mainboard mit JAF_2-Schnittstelle.

Auch die beiden neuen Dual-Towerkühler MPG COREFROZR AP15 und MPG COREFROZR AP17 präsentieren sich mit einem Display. Das ist zwar nicht gewölbt, kommt dafür auf der Kühlerabdeckung aber gut zur Geltung. Das Digi-Display des MPG COREFROZR AP15 zeigt in Echtzeit Systeminformationen an. Noch flexibler ist das 6-Zoll-LCD des MPG COREFROZR AP17, das neben Systemdaten auch für Visualisierungen genutzt werden kann.

MSI hat den MPG COREFROZR AP15 für den Betrieb mit AMD X3D-Prozessoren optimiert. Eine Kupferbasis nimmt die CPU-Abwärme auf und leitet sie über sechs Heatpipes zu den Kühlrippen. Trotz des Dual-Tower-Aufbaus soll die RAM-Kompatibilität hoch sein.

Der MPG COREFROZR AP17 bietet laut MSI nicht nur das bessere Display, sondern auch eine höhere Leistung. Dazu werden acht 6-mm-Heatpipes eingesetzt.

Zum Verkaufsstart und den Preisen für die neuen Kühllösungen von MSI haben wir noch keine Informationen.