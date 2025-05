Werbung

Arctic sorgt auf der Computex 2025 für frischen Wind – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einer ganzen Reihe neuer Produkte, darunter überarbeiteten Lüfter, einer erweiterten AiO-Kühlerserie sowie einem neuen Gehäuse, will sich der Hersteller weiterhin als feste Größe im Bereich effizienter und bezahlbarer PC-Kühlungslösungen positionieren.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der Liquid Freezer III Pro in der neuen 360-mm-ARGB-Variante. Die reguläre Version dieses Modells ist bereits seit längerem eine der beliebtesten All-in-One-Wasserkühlungen bei Hardware-Enthusiasten, insbesondere im Preis-Leistungs-Segment. Die neue Variante setzt zusätzlich auf ARGB-Elemente und die leistungsstarken neuen Arctic Power-Lüfter, die für eine gesteigerte Kühlleistung sorgen sollen. Die Radiatorlüfter sind zudem auch separat erhältlich – sowohl in RGB- als auch in schlichten Versionen – und werden künftig auch in 140-mm-Größen verfügbar sein. Arctic plant zudem, die Liquid-Freezer-III-Pro-Serie um kleinere Radiatorformate wie 240 mm und 280 mm zu erweitern.

Ein Highlight für Silent-Fans sollen die neuen P12 Pro- und P14 Pro-Lüfter sein, die in Schwarz und Weiß erscheinen. Die Pro-Versionen sollen eine verbesserte Performance gegenüber den bisherigen P12-Modellen bieten, ohne dabei auf die bewährte leise Betriebscharakteristika zu verzichten. Die Lüfter sind nicht nur für klassische Gehäusebelüftung geeignet, sondern auch auf den Einsatz auf Radiatoren abgestimmt.

Mit dem Xtender-Gehäuse präsentiert Arctic darüber hinaus ein eigenes PC-Gehäuse. Das Chassis erscheint in Schwarz und Weiß und wird sowohl in einer Basisversion als auch in einer VG-Version mit zusätzlichem Vertical-GPU-Mount angeboten. Im Lieferumfang der VG-Variante sind bereits fünf Lüfter enthalten: Drei 140-mm-Frontlüfter in Reverse-Montage zur optisch ansprechenden Frischluftzufuhr sowie zwei 120-mm-Lüfter an der Rückseite. Trotz des Lüfterreichtums bleibt die Designsprache des Gehäuses zurückhaltend und funktional. Features wie ein Staubfilter, ein durchdachter Innenraumaufbau und gute Anschlussmöglichkeiten an der Front gehören zum Standard, auch wenn auf ein Backconnect-Layout verzichtet wurde – was bei der geringen Verfügbarkeit entsprechender Mainboards im DIY-Segment kaum verwundert.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Xtender-Gehäuse soll bereits im Juni 2025 in den Handel kommen und preislich ab etwa 140 Euro starten. Je nach Farbwahl und Ausstattung mit zusätzlichem GPU-Halter kann der Preis variieren – weiße Modelle schlagen in der Regel mit rund zehn Euro mehr zu Buche. Arctic bleibt damit seiner Philosophie treu, hohe Funktionalität mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zu kombinieren.