Displays an AiO-Kühlungen sind auch zur diesjährigen Computex ein Thema. Dabei gilt offenbar die Devise "Je größer, desto besser." Denn MSI zeigt mit der CoreLiquid E13 360 ein Modell mit üppigem 6-Zoll-Display.

Damit übertrumpft man sogar die Hyte THICC Q60 mit ihrem 5 Zoll großen Monitor. Bei der CoreLiquid E13 360 kann das Display frei rotiert werden. Es kann nicht nur Systeminformationen, sondern auch unterschiedliche Medienformate und Apps anzeigen und soll so als ernstzunehmendes Zweitdisplay genutzt werden können. Voraussetzung ist aber natürlich eine geeignete Aufstellung des PC-Gehäuses.

Eine Besonderheit ist außerdem, dass die Schläuche nicht an einem der Enden in den Radiator münden, sondern dass sie an der Radiatormitte sitzen. Dieses "Center Flow Radiator Design" erlaubt den Einsatz kürzerer Schläuche und soll das Verlegen dieser Schläuche vereinfachen.

Neben der CoreLiquid E13 360 zeigt man mit der CoreLiquid P13 360 aber auch ein Modell mit konventioneller Displaygröße. Das kompakte 2,1-Zoll-Display soll trotzdem Echtzeit-Systemdaten, Bilder und Animationen anzeigen können und so eine individuelle Gestaltung erlauben. Das gewölbte Glas über dem Display erinnert laut MSI an einen Wassertropfen. Die EZ DIY - UNI BRACKET ist eine einheitliche Montageblende für AMD- und Intel-Mainboards, mit der die Montage vereinfacht wird.

Zu Verfügbarkeit und Preisen der neuen MSI AiO-Kühlungen haben wir noch keine Informationen.